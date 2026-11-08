النصر يقلب الطاولة على يونايتد برباعية

قلب النصر تأخره بهدف أمام ضيفه يونايتد إلى فوز مستحق بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «العميد» رصيده إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 7 نقاط.

أحرز أهداف النصر هروستيج في الدقيقة 39، وكيفين أرديلا هدفين في الدقيقتين 47 و54، ورامون ميريز في الدقيقة 90+5، وسجل هدف يونايتد محمود داوود في الدقيقة 8.

وفاجأ يونايتد أصحاب الأرض بهدف مبكر حمل توقيع محمود داوود في الدقيقة 8، بعدما استغل تمريرة ويلي سيميدو، وأطلق تسديدة ناجحة هزت شباك النصر، مانحاً فريقه الأفضلية في بداية اللقاء.

وكثف «العميد»، محاولاته الهجومية بحثاً عن إدراك التعادل، ووقفت العارضة حائلاً أمام محاولة نصراوية خطيرة من رامون ميريز، الذي لعب كرة رأسية عرضية في الدقيقة 19، كادت أن تخدع حارس يونايتد ستوجان ليكوفيتش وتسكن الشباك.

ونجح النصر في ترجمة أفضليته إلى هدف التعادل في الدقيقة 39، بواسطة أدريان هروستيج، الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية، ومنح فريقه دفعة معنوية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، فرض النصر إيقاعه الهجومي، ولم ينتظر طويلاً لانتزاع التقدم، بعدما نجح كيفين أرديلا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد سبع دقائق، ويضيف الهدف الثالث، ليعزز تقدم «العميد» ويمنحه أفضلية مريحة.

واستفاد النصر من تفوقه وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق رامون ميريز، ليحسم المواجهة، ويضيف ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده، مواصلاً تقدمه في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.