الشارقة يعبر شباب الأهلي بثنائية ويتقدم إلى صدارة «دورينا»

حقق الشارقة فوزاً ثميناً على ضيفه شباب الأهلي 2-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، عقب مواجهة قوية تميزت بالحماس والإثارة شهدت فرصاً عدة مهدرة للفريقين، نجح خلالها الشارقة في نيل النقاط الثلاث بهدفين، أحرزهما عمر كيتا، مدافع شباب الأهلي، بالخطأ في مرماه «ق 70»، والبديل حارب عبد الله «ق 86»، ليرفع الشارقة رصيده إلى 15 نقطة، متقدماً إلى صدارة جدول الترتيب «مؤقتاً»، في حين تجمد رصيد شباب الأهلي عند 13 نقطة، متراجعاً إلى المركز الثالث.

واشتعلت المواجهة منذ صافرة البداية، في ظل اعتماد الفريقين على الأداء الهجومي ورغبتهما الواضحة في الفوز بالنقاط الثلاث، ونال الشارقة الأفضلية خلال النصف الأول من الشوط، وكان الأوفر هجوماً، وهدد مرمى ضيفه بكرة هوائية من لوان بيريرا تصدى لها حمد المقبالي، إلى جانب فرصة أخرى للابا كودجو مرت أعلى العارضة.

وفي النصف الثاني، نشط شباب الأهلي بصورة أفضل مع استشعاره خطورة مضيفه، وقدم مستوى جيداً، وفرض ضغطاً على مرمى الشارقة، مستفيداً من تحركات محمد المنصوري في المقدمة الهجومية، وعاند الحظ لاعبه سردار في تسديدة ارتطمت بالعارضة، إلى جانب عدد من المحاولات الأخرى التي لم يكتب لها النجاح.

وتواصل الأداء القوي في الشوط الثاني الذي شن فيه شباب الأهلي هجوماً مكثفاً في الدقائق الأولى قبل أن ينجح الشارقة في تنظيم صفوفه ويرد بهجوم أقوى هدد به مرمى حمد المقبالي والذي نجح في الدفاع عن عرينه.

ومع تقدم دقائق اللعب وغياب الأهداف ضاعف كل فريق من قوته الهجومية بحثاً عن هدف التقدم، حتى تمكن الشارقة من تحقيق التفوق بهدف عكسي أحرزه المدافع البديل عمر كيتا في مرماه عند الدقيقة 70، وبعدها اجتهد شباب الأهلي للتعديل مع تراجع الشارقة واعتماده على الهجمات المرتدة حتى نجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق حارب عبد الله في الدقيقة 86 الذي عزز تقدمه، دون أن يتمكن شباب الأهلي من التعديل حتى صافرة النهاية.