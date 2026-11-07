كلباء يهزم الظفرة بالثلاثة ويتقدم إلى المركز التاسع

حوّل فريق كلباء تأخره بهدف أمام مستضيفه الظفرة إلى فوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد حمدان بن زايد في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان الظفرة البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه سوري كابا في الدقيقة 20، بعدما تابع كرة سقطت من يد حارس مرمى كلباء سلطان المنذري، ليؤكد حكم المباراة صحة الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو.

ولم تدم فرحة الظفرة طويلاً، بعدما تلقى مهاجمه المغربي كريم البركاوي البطاقة الحمراء في الدقيقة 29، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما منح كلباء أفضلية عددية استثمرها في الشوط الثاني.

ومع انطلاقة الحصة الثانية، أدرك كلباء التعادل عبر بنجامين تيتيه من ركلة جزاء، احتسبها الحكم زيد النعيمي إثر لمس لاعب وسط الظفرة روستاند دجوه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء «50».

وبعد دقيقتين فقط، نجح الفريق الضيف في تسجيل هدف التقدم عن طريق أحمد نورالله في الدقيقة 52، مستفيداً من تمريرة متقنة من ريجان أليفودا، قابلها بتسديدة وضعها على يسار حارس الظفرة، مانحاً فريقه التقدم، وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، تمكن أنطونيو فالمور من توسيع الفارق لمصلحة النمور بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة سكنت على يمين الحارس، «90+5»

ورفع كلباء رصيده بهذا الفوز إلى ثماني نقاط، ليتقدم إلى المركز التاسع مؤقتاً، في حين تجمد رصيد الظفرة عند ست نقاط في المركز 11.