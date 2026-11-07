الوحدة والعين.. قمة كروية بحسابات تاريخية

يحتضن استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في السابعة والنصف من مساء الأحد، القمة المرتقبة وكلاسيكو الكرة الإماراتية الذي يجمع بين الوحدة وضيفه العين، لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وتحفل المباراة بحسابات النقاط والصراع على مراكز الصدارة حيث يدخل أصحاب الأرض وفي رصيدهم 12 نقطة بالمركز السادس، ويأتي العين في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة برصيد 13 نقطة، ما يفتح الباب أمام صراع تاريخي متجدد يرفع خلاله الطرفان شعار الفوز لا غيره.

تاريخياً يتفوق العين خلال 34 مباراة جمعت الفريقين بدوري المحترفين، إذ حقق الفريق البنفسجي الفوز في 17 مباراة مقابل 10 انتصارات للعنابي، في حين حضر التعادل بينهما في 7 مناسبات، وشهدت مباريات الفريقين غزارة تهديفية بتسجيل 83 هدفاً بواقع 51 هدفاً للعين مقابل 32 هدفاً للوحدة ويتطلع العين في هذه المباراة لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في آخر مواجهة جمعتهما بالدوري بهدف نظيف، في حين يدخل الوحدة اللقاء بنشوة تحقيق أربعة انتصارات متتالية في المسابقة، طامحاً للوصول إلى الفوز الخامس على التوالي .

أكمل الفريقان تحضيراتهما للمواجهة بحصة تدريبية أخيرة وقف خلال مدرب كل فريق على مدى جاهزية لاعبيه للمواجهة، وأكد المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، المدير الفني للوحدة على الأهمية البالغة التي تكتسيها مواجهة العين، لافتاً إلى أنها تحمل أبعاداً مهمة من جميع النواحي للفريقين الساعيين بقوة لحصد النقاط الثلاث.