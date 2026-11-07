الجزيرة والوصل.. قمة صراع الصدارة

يستضيف ملعب استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 16:55 دقيقة من مساء غدٍ الأحد، مواجهة كروية نارية تجمع الجزيرة بضيفه الوصل لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يدخل الفريقان المباراة وكلاهما يتطلع لتجنب أي عثرة قد تعوق مسيرتهما نحو اعتلاء قمة الترتيب العام للمسابقة، خصوصاً أن هذه القمة تأتي في وقت يعيش فيه الطرفان فترة متميز على المستويين البدني والنفسي فالجزيرة المتصدر برصيد 14 نقطة ظل محافظاً على سجله خالياً من الخسارة، في حين يلاحقه الوصل في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ما يضاعف من إثارة المواجهة، إذ يسعى كل طرف لاعتلاء الصدارة وتأمين موقعه في دائرة المنافسة على درع الدوري.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين بعهد الاحتراف يتفوق الجزيرة بعدد مرات الفوز حيث التقيا في 34 مواجهة حقق فيها فخر أبوظبي الفوز في 18 مباراة أحرز خلالها 67 هدفاً، مقابل 9 انتصارات للإمبراطور والذي سجل بدوره 53 هدفاً، في حين حضر التعادل بينهما في 7 مناسبات.

وعلى الرغم من الأفضلية التاريخية للجزيرة، فإن الوصل يفرض هيمنة واضحة في الآونة الأخيرة بعدم خسارته في آخر 6 مباريات مباشرة ضد الجزيرة بأربعة انتصارات وتعادلين، وفي المقابل، يمر «فخر أبوظبي» بفترة ثبات مميزة، حيث نجح للمرة السادسة بعهد الاحتراف في الخروج بلا أي خسارة خلال الجولات الست الأولى.

ويدخل الجزيرة المباراة بمعنويات عالية بعد أن ضمن تأهله إلى المرحلة التالية من دوري أبطال آسيا 2 بتكرار الفوز على المحرق البحريني ووصوله للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، ويسعى أيضاً للابتعاد بصدارة دوري المحترفين، بتحقيق الفوز في لقاء الغد.

وأكمل الجزيرة تحضيراته بمناورة تدريبية أخيرة أجراها تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي وقف على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، مراهناً على كوكبة من النجوم بقيادة مالكوم وميلو واسلاني وميلوني، في حين يقود الوصل الساعي هو الآخر لاعتلاء الصدارة مهدي طارمي، وخمينيز، وليما، وسياكا.