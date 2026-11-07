النصر ويونايتد.. مواجهة متكافئة بطموح التقدم في الترتيب

يستضيف النصر نظيره يونايتد في مواجهة متكافئة تقام في الساعة 16:55 غداً الأحد، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يتطلع خلاله الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في جدول الترتيب، والابتعاد عن منطقة الوسط.

ويدخل النصر المواجهة محتلاً المركز الثامن برصيد 8 نقاط، مقابل 7 نقاط ليونايتد صاحب المركز التاسع، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة للفريقين، في ظل تقارب النقاط ورغبتهما في استثمار المواجهة المباشرة للتقدم خطوة في سلم الترتيب.

وجمع «العميد» نقاطه من انتصارين وتعادلين مقابل خسارتين، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف، في حين حقق يونايتد انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل 3 هزائم، وسجل 13 هدفاً، لكنه يعاني دفاعياً بعدما اهتزت شباكه 18 مرة، وهو ما يعكس التباين بين الفريقين على المستوى الهجومي، مقابل أفضلية النصر النسبية من الناحية الدفاعية.

وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً، كونها الأولى بين الفريقين في تاريخ مشاركاتهما بدوري المحترفين، بعدما سجل يونايتد ظهوره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، إثر تأهله للمنافسة بين أندية المحترفين، إلا أن الفريقين التقيا من قبل في الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم 20 سبتمبر الماضي، ونجح النصر في حسم المواجهة لمصلحته بنتيجة 3 ـ 1.

كما تزداد خصوصية اللقاء بإقامة الفريقين مبارياتهما على استاد آل مكتوم هذا الموسم، ما يجعل المواجهة اختباراً جديداً لطموحات يونايتد أمام أحد أندية الخبرة في المسابقة، وفرصة للنصر لتأكيد تفوقه السابق وتعزيز رصيده، في مباراة تبدو مفتوحة على الاحتمالات، في ظل تقارب موقف الفريقين في جدول الترتيب.

من جانبه، وصف أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، المواجهة بالتحدي الكبير، مشيراً إلى أن فريقه يدرك جيداً قوة المنافس، وقال: «نعلم أننا سنواجه أحد أفضل الفرق في الإمارات، لكننا نثق بإمكانات لاعبينا وقدرات الفريق، ونسعى إلى تقديم مباراة قوية بكل المقاييس، وهدفنا حصد النقاط».

من جهته، أكد عثمان جمال، لاعب يونايتد، جاهزية الفريق للمباراة، مشدداً على أهمية استعادة الثقة بعد النتائج السلبية الأخيرة، وقال: «استعددنا بشكل جيد للغاية، خصوصاً من الناحية البدنية، وندرك كلاعبين أهمية هذه المباراة، ونتطلع إلى استعادة الثقة وتقديم المستوى الذي يليق بالفريق وجماهيره، ونحن مصممون على العودة إلى المسار الصحيح بما يتناسب مع طموحات النادي».