إيفيتش: الدوري أولويتنا ولقاء الوحدة له خصوصيته

أكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، أن استعادة درع دوري أدنوك للمحترفين تتربع على رأس أولويات الفريق ومخططاته خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن لقاء الكلاسيكو المرتقب أمام الوحدة يحمل أهمية استثنائية بالنظر إلى الخصوصية التاريخية التي تمثلها هذه المواجهة لجماهير الناديين والإدارة على حد سواء، واصفاً الوحدة بالفريق الكبير الذي يمتلك عناصر متميزة على أرضية الملعب يقوده مدرب يتمتع بكفاءة عالية.

وحول التعثرات السابقة في بطولة الدوري أمام الوصل وشباب الأهلي، أرجع إيفيتش خسارة النقاط إلى غياب التوفيق وعدم استغلال الفرص السانحة أمام المرمى، وليس لخلل في المنظومة، وقال: في عالم كرة القدم، قد تقدم أحياناً مستويات فنية مبهرة ومقنعة، لكن تفاصيل صغيرة تحرمك من الخروج بالنقاط الثلاث، وجدد المدرب ثقته المطلقة في التزام اللاعبين وجديتهم، سواء في الاستحقاقات المحلية أو الآسيوية.

وتحدث مدرب العين عن الجانب البدني والغيابات، مؤكداً أن تتابع المباريات القوية يمثل سلاحاً ذا حدين، فهو يمنح الفريق ثقة تصاعدية ويكسب العناصر الشابة خبرات تراكمية لا غنى عنها، وأشار إلى أن الفارق الزمني البالغ ستة أيام بين مواجهة الاتحاد السعودي في الآسيوية ومباراة الوحدة كان كافياً للاستشفاء والتحضير الفني المناسب.

وعن غياب الثنائي عبدالكريم تراوري وسكوكو، قلل إيفيتش من تأثير الغيابات قائلاً: نمتلك دكة بدلاء قوية ومجموعة قادرة على تعويض أي نقص، وأنا على يقين بأن من سيعوض غيابهما سيؤدي واجباته على أكمل وجه لخدمة الشعار.