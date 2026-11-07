عجمان وبني ياس.. دوافع متعددة من أجل الفوز

يستضيف عجمان نظيره بني ياس، عند السابعة والنصف مساء غداً الأحد، على ملعب استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يدخلها الفريقان بطموحات متباينة، يبحث خلالها صاحب الأرض عن استعادة نغمة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب، بينما يتطلع ضيفه إلى تحقيق فوزه الأول وإنقاذ موسمه مبكراً.

يخوض «البرتقالي» المواجهة برصيد 9 نقاط، واضعاً نصب عينيه تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الشارقة، والعودة إلى سكة الانتصارات مع تجاوز آثار خسارته أمام الاتفاق السعودي في بطولة الأندية الخليجية قبل أيام قليلة، ليدخل المواجهة بدافع كبير بحثاً عن الفوز الذي يعيده اليه الثقة ويدفعه نحو مراكز المقدمة.

بالمقابل فان بني ياس يواجه فترة صعبة بعد أن وضعته نتائجه السلبية في ذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، نالها بالتعادل أمام خورفكان في الجولة الخامسة، مقابل تلقيه 5 هزائم، ليصبح أمام اختبار صعب في ظل تراجع النتائج وتصاعد الضغوط الجماهيرية، ما يجعله مطالباً بالخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الغد وتصحيح مساره.

ويتمسك «السماوي» بفرصة العودة من ملعب مضيفه بانتصار يعزز حظوظه في المنافسة ويمنحه دفعة معنوية مهمة، بينما يرفض عجمان التفريط في نقاط المواجهة على أرضه وتلقي خسارة جديدة، ما يؤكد أهمية نقاط الفوز للفريقين.