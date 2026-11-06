8 مشاهد في الجولة الرابعة تزلزل النخبة الآسيوية

حملت الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، الكثير من الإثارة والمفاجآت، بعدما شهدت مواجهات حافلة بالأهداف والنتائج اللافتة، وسط احتدام المنافسة بين الفرق الـ32 على حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16، وبين انتصارات قياسية وسلاسل تاريخية توقفت وأخرى امتدت، برزت ثماني حقائق وأرقام تستحق التوقف أمامها.

1 - خسارة توقف سلسلة شباب الأهلي

أنهت خسارة شباب الأهلي أمام الهلال السعودي بهدفين دون مقابل سلسلة تسجيل أهداف الفريق في ست مباريات متتالية خارج أرضه بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهي أطول سلسلة له من نوعها في البطولة بالتساوي، كما اكتفى الفريق بست تسديدات فقط خلال اللقاء، ليعادل ثالث أقل حصيلة له في مباراة خارج أرضه بالمسابقة منذ عام 2013.

2 - مهرجان أهداف تاريخي

شهدت مواجهة بورت أمام بكين، التي انتهت بفوز الأخير 7-4، تسجيل 11 هدفاً، لتصبح ثالث أكثر المباريات غزارة تهديفية في تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة، ويبقى الرقم القياسي مسجلاً باسم مباراتي سيونغنام أمام بيرسيك كيديري، وغامبا أوساكا أمام دا نانغ، اللتين انتهتا بنتيجة واحدة هي 15-0، في مايو 2004 ومارس 2006 على التوالي.

3 - فيسيل كوبي يواصل التحليق

عزز فيسيل كوبي الياباني سجله المميز بفوزه على راتشابوري 3-2، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي، ويواصل أطول سلسلة انتصارات متتالية له في البطولة، كما رفع الفريق سلسلة مبارياته المتتالية التي نجح خلالها في التسجيل إلى ثماني مواجهات، مؤكداً استمرارية حضوره الهجومي.

4 - السد يطيل انتظار الانتصارات

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة السد القطري والأهلي السعودي، ليكون أول تعادل دون أهداف بين فريقين قطري وسعودي في البطولة منذ أغسطس 2014، عندما تعادل السد والهلال بالنتيجة نفسها، كما امتدت سلسلة السد دون انتصار إلى سبع مباريات، بعدما تعادل أربع مرات وخسر ثلاثاً، وهي أطول سلسلة سلبية له في المسابقة.

5 - شنغهاي بورت يحقق إنجازاً خارج أرضه

منح الفوز على نيوكاسل جيتس الأسترالي بنتيجة 4-2، فريق شنغهاي بورت انتصارين متتاليين خارج ملعبه في البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه، كما كان أول فوز له خارج أرضه أمام منافس أسترالي، بعدما خسر ثلاثاً من مبارياته الأربع السابقة أمام فرق أسترالية.

6 - فيليكس يتألق بأربعة إسهامات تهديفية

خطف البرتغالي جواو فيليكس الأضواء بعدما أسهم مباشرة في أربعة من الأهداف الستة التي سجلها النصر أمام باختاكور، بإحرازه هدفين وصناعة مثلهما، وأصبح واحداً من أربعة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل أو صناعة أربعة أهداف على الأقل في مباراة واحدة خلال النسخة الحالية، كما حقق هذا الإنجاز مع النصر للمرة الأولى منذ عام 2013.

7- بوهانغ ينهي سلسلة الهزائم

حمل التعادل 3-3 بين بوهانغ ستيلرز وغامبا أوساكا مشاعر متباينة للفريق الكوري، إذ أنهى سلسلة من خمس هزائم متتالية في البطولة، لكنه عادل في الوقت نفسه أطول سلسلة له دون انتصار، بعدما سبق أن سجل أربعة تعادلات وخسارتين بين أبريل 2008 ومارس 2009.

8- القادسية يحتفل بخماسية تاريخية

جمع فوز القادسية السعودي على الغرافة القطري بخماسية نظيفة بين إنجازين، إذ نجح الفريق للمرة الأولى في الحفاظ على نظافة شباكه بدوري أبطال آسيا للنخبة، كما عادل ثاني أكبر انتصار لفريق سعودي خارج أرضه في البطولة، ويبقى الهلال صاحب الرقم الأكبر بفوزه على الدحيل 7-0 في فبراير 2023.