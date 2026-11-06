الشارقة وشباب الأهلي في مواجهة لا تقبل الخسارة

يستقبل الشارقة ضيفه شباب الأهلي عند السابعة والنصف مساء غدٍ السبت على ملعبه، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة قوية يدخلها الفريقان بطموح الفوز، وسط حسابات متقاربة في جدول الترتيب، تجعل النقاط الثلاث هدفاً مهماً لكل طرف.

ويدخل الشارقة المواجهة برصيد 12 نقطة في المركز السادس، مدفوعاً بفوزه الأخير على عجمان، الذي عزز دافعه لمواصلة نتائجه الإيجابية وعدم العودة مجدداً إلى دائرة النتائج السلبية، خصوصاً أنه لا يبتعد كثيراً عن فرق المقدمة، ويطمح الشارقة إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يمنحه فرصة التقدم في جدول الترتيب، كما أن الفوز على شباب الأهلي سيتيح له تجاوز منافسه، ما يجعل المباراة في غاية الأهمية وبمثابة مواجهة بست نقاط في حسابات الفريقين.

في المقابل، يخوض شباب الأهلي اللقاء برصيد 13 نقطة في المركز الثاني، خلف الجزيرة المتصدر بفارق نقطة واحدة، لكنه يواجه ضغطاً من عدة فرق تتساوى معه في الرصيد، كما لا يفصله سوى نقطة واحدة عن فريقين يلاحقانه، ما يجعله مهدداً بفقدان مركزه المتقدم حال تعثره بالتعادل أو الخسارة.

ويزيد هذا التقارب من أهمية المواجهة بالنسبة إلى شباب الأهلي، الذي يدرك أن الفوز سيمنحه فرصة تعزيز موقعه ومواصلة مطاردة الصدارة أو الوصول إليها بنهاية الجولة، فيما تمثل المباراة فرصة ثمينة أمام الشارقة للتقدم في الترتيب والتواجد في المقدمة.

وتبدو المواجهة مرشحة لندية وإثارة كبيرتين، في ظل إصرار الفريقين على حصد النقاط الثلاث، واختلاف حساباتهما بين رغبة الشارقة في استثمار فوزه الأخير والتقدم في جدول الترتيب، وحرص شباب الأهلي على تجنب التعثر ومواصلة المنافسة على الصدارة ورفضه للخسارة، وسط ترقب جماهير الناديين لمباراة تحمل أهمية كبيرة في مسار الفريقين خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري.