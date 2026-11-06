26 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لمعسكر أبوظبي والعين

اختار الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم 26 لاعباً للانضمام إلى قائمة «الأبيض» في معسكره الداخلي المقرر إقامته في أبوظبي والعين خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، والذي يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وسوريا، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وضمت القائمة ثلاثة حراس مرمى، هم خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني، إلى جانب 23 لاعباً، هم خالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وساشا إيفكوفيتش، وعلاء الدين زهير، ويوسف المزروعي، وخليفة الحمادي، وكوامي كودجو، ومامادو كوياليالي، ولوان بيريرا، وعصام فايز، وعبدالله حمد، وروبن فيليب، وريتشارد أوكونور، وزايد الزعابي، وعلي صالح، وبرونو دي أوليفيرا، وحارب عبدالله، ويحيى الغساني، ومحمد جمعة المنصوري، ونيكولاس خيمينيز، وفابيو دي ليما، وعثمان كامارا، وسلطان عادل.

ويبدأ المنتخب تجمعه في معسكر يمتد لتسعة أيام، تتخلله مباراتان وديتان يسعى الجهاز الفني من خلالهما إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، وتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، وتجربة خيارات تكتيكية مختلفة، إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر التشكيلة قبل المرحلة المقبلة من التحضيرات للمنافسات الرسمية.

ويخوض «الأبيض» مباراته الودية الأولى أمام هندوراس يوم 13 نوفمبر الجاري، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة سوريا يوم 17 من الشهر نفسه، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وتتيح المواجهتان للجهاز الفني اختبار اللاعبين أمام مدرستين كرويتين مختلفتين، إذ ينتمي منتخب هندوراس إلى منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، فيما توفر مواجهة سوريا تجربة أمام منافس آسيوي، بما يساعد على تقييم قدرة اللاعبين على التعامل مع أساليب لعب متنوعة.

وتجمع القائمة بين لاعبين يمتلكون خبرة المشاركة مع المنتخب في الاستحقاقات السابقة، وآخرين يسعون إلى تثبيت أقدامهم ضمن خيارات الجهاز الفني، وهو ما يمنح المعسكر أهمية في تقييم البدائل المتاحة بمختلف المراكز.

كما يسعى الجهاز الفني إلى استثمار المباراتين في تطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها خلال التدريبات، واختبار أداء اللاعبين في بناء الهجمات والتحولات الدفاعية والهجومية، ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر خلال المواجهتين.

ويأتي المعسكر ضمن تحضيرات منتخب الإمارات للمشاركة في كأس آسيا 2027 بالسعودية، بعد تأجيل البطولة إلى نهاية العام المقبل، حيث يتطلع «الأبيض» إلى الوصول للمنافسات بأفضل جاهزية ممكنة، والمنافسة على التأهل إلى الأدوار المتقدمة.

ومن المنتظر أن يستفيد الجهاز الفني من نتائج المباراتين، إلى جانب الأداء الفردي والجماعي للاعبين خلال التدريبات، في تقييم المرحلة الحالية من الإعداد وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل الاستحقاقات المقبلة.