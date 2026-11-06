3 قمم تشعل صراع الصدارة مع عودة دوري أدنوك للمحترفين

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم منافساته غدًا السبت، بإقامة مباريات الجولة الثامنة على مدار يومين، تتصدرها ثلاث مواجهات قوية تجمع الشارقة مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الوصل، والوحدة مع العين.

وتعود المسابقة بعد توقف دام 19 يومًا بسبب مشاركات الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال الخليج للأندية، فيما أعادت رابطة المحترفين الإماراتية جدولة مباريات الجولة السابعة لتقام في نهاية ديسمبر المقبل، وفقًا لروزنامة المسابقة المعتمدة.

ويشهد غد السبت مواجهة الشارقة، صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة، مع ضيفه شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، على استاد الشارقة.

ووفقًا لإحصاءات رابطة المحترفين الإماراتية، التقى الفريقان في 32 مباراة ضمن دوري المحترفين، حقق خلالها شباب الأهلي 17 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للشارقة، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل.

ويستضيف استاد محمد بن زايد، الأحد، إحدى قمم الجولة بين الجزيرة، متصدر جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، والوصل، صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى مواصلة نتائجهما الإيجابية والحفاظ على موقعيهما في صدارة المنافسة.

وسبق أن التقى الفريقان في 34 مباراة بدوري المحترفين، فاز الجزيرة في 18 منها، مقابل 9 انتصارات للوصل، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وفي ثالث قمم الجولة، يستضيف الوحدة، صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة، نظيره العين، صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، على استاد آل نهيان.

والتقى الفريقان في 34 مباراة ضمن دوري المحترفين، ويتفوق العين بتحقيقه 17 انتصارًا، مقابل 10 انتصارات للوحدة، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وفي بقية مباريات الجولة، يلتقي غدًا الظفرة مع كلباء على استاد حمدان بن زايد، وحتا مع خورفكان على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما تُختتم الجولة الأحد بمواجهتي النصر مع يونايتد على استاد آل مكتوم، وعجمان مع بني ياس على استاد راشد بن سعيد.