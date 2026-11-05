جاردين: النقاط الثلاث هدف شباب الأهلي أمام الشارقة

أكد البرتغالي أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الشارقة، المقررة بعد غد السبت، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أنها تتطلب تركيزاً كبيراً من اللاعبين، في ظل قوة المنافسة، وتقارب مستويات الفرق الساعية للمنافسة على صدارة الترتيب.



وأوضح جاردين أن الشارقة يمتلك فريقاً قوياً، ويستفيد من خوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة، ويفرض على لاعبي شباب الأهلي تقديم أداء منضبط، والتحلي بأعلى درجات التركيز.



وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أن الجهاز الفني يعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على استشفاء اللاعبين بدنياً، وتجهيز البدلاء، والاستعانة بالتحليل الفني لتحديد الخيارات المناسبة، في ظل ضيق الوقت بين المباريات، وما يفرضه ذلك من تحديات على عملية الإعداد.



من جانبه وصف ماركو جانواه، لاعب شباب الأهلي، مواجهة الشارقة بأنها غاية في الأهمية، مؤكداً أن فريقه يسعى إلى البناء على المستويات الجيدة، التي قدمها في الفترة الأخيرة، ومواصلة الظهور بصورة قوية.



وشدد على أن الهدف الأساسي يتمثل في العودة بالنقاط الثلاث، لمواصلة التقدم، وتعزيز موقع الفريق في دائرة المنافسة، مؤكداً أهمية التعامل مع المباراة بتركيز وجدية لتحقيق النتيجة المطلوبة.