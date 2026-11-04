الاتفاق يهزم عجمان في «الخليجية» بهدفين

تلقى فريق عجمان خسارته الأولى في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما سقط أمام مضيفه الاتفاق السعودي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في مدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة البطولة.

وفرّط عجمان في فرصة الخروج بنتيجة إيجابية، بعدما قدم شوطاً أول جيداً فرض خلاله أفضليته على مجريات اللعب، من خلال الاستحواذ والسيطرة على الكرة، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية اللازمة لترجمة تلك الأفضلية إلى فرص حقيقية تهدد مرمى الفريق السعودي.

وتبدل المشهد في الشوط الثاني، إذ دخل الاتفاق بصورة أكثر قوة وفاعلية، ونجح في استثمار أفضليته بتسجيل هدف التقدم عن طريق عبد الله كانتي في الدقيقة 52.

وحاول عجمان تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته لم تثمر عن هدف التعادل، قبل أن ينجح الاتفاق في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق لاعبه ماتيا. وبذلك بقى رصيد عجمان عند ستة نقاط متراجعاً للمركز الثاني خلف الاتفاق الذي اصبح يملك نفس الرصيد من النقاط