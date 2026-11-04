«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل لشهري سبتمبر وأكتوبر



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب، حارس مرمى، ومدرب على الترتيب.



وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 5 أسماء، هي أليخاندرو روميرو «العين»، البرازيلي إيجور كورونادو «الشارقة»، مالكوم «الجزيرة»، بنجامين تيتيه «كلباء»، نيكولاس خيمينيز «الوصل».



وفي فئة أفضل حارس مرمى، يتنافس 4 حراس على جائزة الأفضل في سبتمبر وأكتوبر، وهم فاكوندو إنسفران «الوحدة»، دينكو هوركاش «الوصل»، خالد عيسى «العين»، وإرسين ديستان أوغلو «الجزيرة».



بينما تشهد فئة أفضل مدرب منافسة بين 3 أسماء، البرتغالي خوسيه مورايس المدير الفني للشارقة، الروماني كوزمين أولاريو «الجزيرة»، والبرازيلي بيريكليس شاموسكا «الوحدة».



وفتحت الرابطة باب التصويت للجمهور عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث يستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر حساباتها الرسمية.