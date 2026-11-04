النصر يعبر قطر برباعية ويبتعد بصدارة مجموعته الخليجية

عزز النصر صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه قطر القطري بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة، ليرفع «العميد» رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الفريق القطري عند نقطة واحدة.

وفرض النصر أفضليته على مجريات اللقاء، وترجم تفوقه إلى أربعة أهداف حملت توقيع رامون ميريز في الدقيقة 20، ومهدي قائدي في الدقيقتين 45 و76، وويسلي في الدقيقة 90+5، بينما سجل فائز سليماني هدف قطر الوحيد في الدقيقة 45+1، ليخرج أصحاب الأرض بانتصار جديد عززوا به موقعهم في قمة المجموعة، ويواصلوا مشوارهم بثبات نحو التأهل.

وفرض النصر أفضليته النسبية أمام قطر، وترجمها إلى هدف التقدم في الدقيقة 20، بعدما قاد هجمة مرتدة انتهت عند رامون ميريز، الذي نجح في إيداع الكرة الشباك، مانحاً «العميد» الأفضلية.

وواصل النصر ضغطه في الدقائق التالية، وسط محاولات من قطر للعودة إلى أجواء اللقاء، وتألق علي نادر حارس قطر في التصدي لتسديدة قوية من مهدي قائدي لاعب النصر في الدقيقة 42، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويستعرض مهارته في اختراق الدفاع، ثم يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، مسجلاً الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 45.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، نجح فائز سليماني في تقليص الفارق لقطر، بتسجيله هدفاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط بتقدم النصر بنتيجة 2-1.

وشهد الشوط الثاني تحسناً في الأداء الهجومي لفريق قطر، الذي كثف ضغطه على دفاعات النصر بحثاً عن إدراك التعادل، إلا أن تألق عدلي محمد، حارس مرمى النصر، حال دون وصول «الملك» إلى هدفه.

وفي المقابل، وجه قائدي ضربة قاسية لآمال قطر، بعدما سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة رائعة في الدقيقة 76، ثم أضاف ويسلي الهدف الرابع في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحسم النصر نقاط المباراة كاملة، محققاً العلامة الكاملة ومواصلاً انتصاراته في مجموعته الخليجية.