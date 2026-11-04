اتحاد كرة القدم يعيّن لاريوندا مديراً لإدارة الحكام

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، تعيين الأوروغوياني خورخي لويس لاريوندا مديراً لإدارة الحكام، والتشيلي إنريكي أوسيس مديراً فنياً للحكام، في إطار تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالجوانب الفنية والإدارية.

وأوضح الاتحاد، أن لاريوندا يمتلك خبرة دولية واسعة في مجال التحكيم، إذ سبق له إدارة مباريات في نهائيات كأس العالم عامي 2006 و2010، كما يشغل دور المحاضر الرئيسي للحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كما شغل لاريوندا عضوية لجان الحكام في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» خلال الفترة من 2015 إلى 2020، والاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 2012 إلى 2016.

وأضاف الاتحاد أن إنريكي أوسيس يتمتع بخبرة دولية في مجال التحكيم والعمل الفني، إذ أدار مباريات في كأس العالم 2014، وتولى رئاسة لجنة الحكام في تشيلي خلال الفترة من 2016 إلى 2020، كما شغل منصب مدير التدريب في لجنة الحكام بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم من 2021 إلى 2025. وتولى أوسيس كذلك رئاسة لجنة الحكام في كوستاريكا خلال الفترة من 2025 إلى 2026، وشارك محاضراً للحكام في كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.