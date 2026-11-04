جاردين: أخطاء شباب الأهلي كلفتنا نقاط الهلال

أكد البرازيلي أندريه جارديم، مدرب شباب الأهلي، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه خلال مواجهة الهلال السعودي كلفته خسارة النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن فريقه واجه منافساً يمتلك إمكانات عالية على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، ويجيد استثمار الفرص في الجانبين الهجومي والدفاعي.

وقال جاردين: كانت مواجهة الهلال معقدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتحدثنا قبل اللقاء عن أننا سنواجه فريقاً قوياً من جميع النواحي، سواء على مستوى اللاعبين أو المدرب، ولم يكن مسموحاً لنا ارتكاب الأخطاء في مثل هذه المباريات، لكنها حدثت وكلفتنا النقاط الثلاث.

وأضاف: لم يتغير شيء في تخطيطنا للمباراة، وكل ما قمنا به هو تدوير بعض اللاعبين وإشراك عناصر مختلفة، ويجب أن نعترف بأننا واجهنا فريقاً على مستوى عالٍ.

وأوضح مدرب شباب الأهلي، أنه لا يرى أن التغييرات التي أجراها الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، كانت ذات طابع تكتيكي أو أنها أسهمت في تغيير أسلوب لعب فريقه والفوز بهدفين دون مقابل، وقال: لا أعتقد أن تغييرات إنزاغي كانت حاسمة أو تكتيكية، والتغيير الأول جاء بسبب حصول أحد لاعبيه على بطاقة صفراء، والثاني نتيجة الإصابة، وبالتالي لم تكن هناك علاقة بين التبديلات وتغيير أسلوب الهلال.

وتطرق جاردين إلى تفاصيل الهدف الثاني، مؤكداً أن فريقه ارتكب خطأ دفاعياً كان بالإمكان التعامل معه بصورة أفضل، وأضاف: ارتكبنا خطأ في الهدف الثاني، وكان يجب علينا التعامل مع الموقف بشكل أفضل، كما أن تبديلاتنا جاءت لأسباب محددة، منها تغيير الظهير الأيمن بسبب حصوله على بطاقة صفراء، إلى جانب تبديل آخر فرضته الإصابة.

وختم جاردين حديثه بالتأكيد على أن الفاعلية كانت العامل الحاسم في المواجهة، موضحاً أن الهلال نجح في استثمار إمكاناته بصورة أفضل، وقال: «إنتاجية الهلال انعكست على نتيجة المباراة، وكان من الممكن أن تكون المواجهة أكثر توازناً بدلاً من أن تبدو من طرف واحد، لكن كرة القدم تعتمد على الفاعلية، والهلال كان أكثر فاعلية في الحالتين الدفاعية والهجومية».