عجمان في اختبار قوي أمام الاتفاق السعودي بـ «الخليجية»



يحل عجمان ضيفاً على الاتفاق السعودي، عند الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، في مواجهة قوية يسعى خلالها «البرتقالي» إلى مواصلة انطلاقته المميزة بتحقيق فوزه الثالث على التوالي، وتعزيز حظوظه في بلوغ ربع نهائي البطولة، بعد نجاحه في الحصول على 6 نقاط من مباراتين في أول مشاركة خارجية له عبر تاريخه.



وحقق عجمان بداية مثيرة بفوزه على أربيل العراقي 5-4 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يؤكد تفوقه خارج أرضه بتغلبه على كاظمة الكويتي 2-1 في الجولة الثانية، مسجلاً انتصاراً تاريخياً في أول مباراة خارج ملعبه ضمن مشاركته الخليجية الأولى، ومنح الفوزان الفريق العلامة الكاملة والصدارة عن جدارة، ليضع نفسه في موقع مثالي جعله قريباً من نيل بطاقة التأهل.



لكن مهمة عجمان لن تكون سهلة أمام الاتفاق، الذي يمتلك 3 نقاط من فوزه على كاظمة الكويتي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، ويطمح إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتعويض تعثره في الجولة الثانية أمام أربيل، التي خسر نتيجتها بالانسحاب، ما يزيد دافعه في مباراة الغد بهدف العودة بقوة إلى سباق المنافسة على الصدارة.



وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للطرفين، باعتبار أن عجمان يريد تأكيد أحقيته بالصدارة ومواصلة كتابة التاريخ في ظهوره الخارجي والخليجي الأول، في حين يتطلع الاتفاق إلى استغلال أفضلية الملعب والجمهور لانتزاع القمة. وبين طموح البرتقالي في مواصلة مفاجآته ورغبة أصحاب الأرض في استعادة التوازن، تبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومرشحة للإثارة والندية حتى صافرة النهاية.