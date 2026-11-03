النصر يستهدف مواصلة انتصاراته الخليجية أمام قطر

يخوض النصر مواجهة مهمة أمام ضيفه نادي قطر في السابعة من مساء غد الأربعاء، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية موسم 2026 ـ 2027، واضعاً نصب عينيه مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته للمجموعة الثانية.

ويدخل «العميد» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول جولتين، محققاً فوزين متتاليين على الرفاع البحريني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، والزوراء العراقي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، ليتربع على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، دون أن تهتز شباكه، بعدما سجل 4 أهداف.

ويطمح النصر إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثالث توالياً، والاقتراب خطوة إضافية من حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، خصوصاً أن نظام البطولة يمنح التأهل لمتصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاث.

وفي المقابل، يخوض نادي قطر المواجهة بحثاً عن تصحيح مساره والعودة إلى المنافسة، بعدما اكتفى بنقطة واحدة من أول مباراتين، إثر تعادله مع الزوراء العراقي 1 ـ 1 في الجولة الافتتاحية، قبل خسارته أمام الرفاع البحريني 1 ـ 4، ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن الزوراء، ولكل منهما نقطة واحدة.

وتحمل المواجهة سجلاً مباشراً محدوداً بين الفريقين، إذ يعود لقاؤهما الرسمي السابق إلى 17 يناير 2025، ضمن كأس السوبر الإماراتي القطري، عندما حقق النصر فوزاً عريضاً بنتيجة 5 ـ 1، في مباراة شهدت تألق علي مبخوت ومانولو غابياديني، الذي سجل هدفين، إلى جانب عادل تاعرابت.

ويمنح ذلك الانتصار أفضلية معنوية للنصر قبل لقاء الأربعاء، لكنه يدرك أن حسابات البطولة الخليجية تختلف، وأن ضيفه القطري سيخوض المباراة برغبة كبيرة في تعويض نتائجه السابقة، ما يفرض على أصحاب الأرض التعامل بتركيز مع المواجهة، لتأكيد جدارتهم بالصدارة ومواصلة المسيرة بالعلامة الكاملة.