«دبي يونايتد» يستعين بخبرات «لاليغا» لتعزيز نموه في دورينا

وقع نادي دبي يونايتد لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني «لاليغا» اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإداري والتجاري بالنادي، وتعزيز قدراته المؤسسية، وذلك في إطار المرحلة الجديدة التي يخوضها عقب صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة دبي الرياضية، بحضور خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وخابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، وإيلي سيبانو، رئيس نادي دبي يونايتد، والإيطالي أندريا بيرلو، مدرب الفريق، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز منظومة العمل الاحترافي في نادي دبي يونايتد، وتطوير قدراته الإدارية والتجارية، بما يواكب متطلبات المنافسة في دوري المحترفين، ويدعم خطط النادي للنمو داخل الملعب وخارجه.

ويركز برنامج التعاون على عدد من المجالات الرئيسية، تشمل التسويق والتطوير التجاري وبناء العلامة التجارية وإنتاج المحتوى، إلى جانب الارتقاء بتجربة الجماهير خلال أيام المباريات، وتطوير خدمات الضيافة وتعزيز التواصل والتفاعل مع المشجعين.

ويتولى مكتب «لاليغا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفيذ البرنامج، بدعم من الفريق المتخصص في مقر الرابطة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لخبرات «لاليغا» في مجال الاستشارات والتطوير المؤسسي، بعدما نفذت الرابطة عبر «مكتب الأندية» أكثر من 272 مشروعًا استشاريًا، استهدفت تحديد احتياجات الأندية وتقديم حلول تتناسب مع التحديات والأهداف الخاصة بكل نادٍ.

وأكد خابيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن نموذج الإدارة الذي طورته «لاليغا» بالتعاون مع أنديتها يمثل أحد أهم الأصول التي تتمتع بها الرابطة، من خلال العمل بصورة مستمرة مع الأندية الـ42 في درجتي الدوري الإسباني الأولى والثانية، لتطوير مجالات الاستراتيجية التجارية والعلامة التجارية والمحتوى وتجربة الجماهير، لافتًا إلى أن الخطوة الجديدة في دبي، عبر التعاون مع دبي يونايتد، تتيح نقل هذه الخبرات إلى النادي في الدوري الإماراتي.

ولفت إلى أن صعود النادي إلى دوري المحترفين يمثل توقيتًا مناسبًا لبدء هذه المرحلة من التطوير، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في مساعدته على تطوير قدراته الخاصة، بما يمكّنه من المنافسة وتحقيق النمو بصورة مستقلة.

مرحلة جديدة

من جانبه، أكد إيلي سيبانو، رئيس نادي دبي يونايتد، أن الشراكة مع «لاليغا» تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي ورؤيته طويلة الأمد للمستقبل، مشيرًا إلى أن النادي يدخل مرحلة جديدة من النمو داخل الملعب وخارجه، عقب صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح أن التعاون يتيح الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الرابطة الإسبانية في إدارة الأندية والتطوير التجاري وبناء العلامات التجارية والتفاعل مع الجماهير، مشددًا على أن طموح النادي يتمثل في بناء مؤسسة رياضية قوية ومستدامة، تُدار وفق أعلى المعايير الاحترافية، وتسهم في مواصلة تطوير كرة القدم الإماراتية وتعزيز حضور النادي على الساحة الدولية.