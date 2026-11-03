وليد أزارو: طموح عجمان الخليجي لا يتوقف عند صدارة المجموعة

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم عجمان، أن صدارة فريقه في دوري أبطال الخليج للأندية تمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لمواصلة النتائج الإيجابية، مشدداً على أن طموح «البرتقالي» يتجاوز المرحلة الحالية، ويتمثل في مواصلة المشوار بنجاح والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل عن جدارة مع الذهاب بعيداً في البطولة التي يحتل فيها صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط نالها من فوزين دون تعادل أو خسارة.

مواجهة صعبة

ووصف أزارو مواجهة الاتفاق السعودي، غداً الأربعاء في الجولة الثالثة من البطولة، بالصعبة، في ظل قوة المنافس وأهمية المباراة للفريقين، مؤكداً عزم فريقه على تقديم أفضل ما لديه ومواصلة العروض الإيجابية التي قدمها في الجولتين الأولى والثانية، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل وتأكيد جدارته وقوته.

وقال مهاجم عجمان في حديث خاص مع «البيان» إن فريقه يتعامل مع المنافسة بهدوء، واضاف: مع كل مباراة نخوضها في البطولة الخليجية، تزداد طموحاتنا، لكننا نتعامل مع المنافسة خطوة بخطوة، هدفنا حالياً التأهل بنجاح للمرحلة المقبلة، وبعدها سنعمل على الذهاب بعيداً في البطولة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

علاقة قوية

وتطرق المهاجم المغربي إلى تجربته في الإمارات، معبراً عن اعتزازه بالسنوات التي عاشها في الدولة، ومؤكداً أن علاقته بها أصبحت قوية على المستويين الرياضي والإنساني، وأشار إلى أنه وجد أجواء مميزة ساعدته على الاستقرار وتقديم أفضل ما لديه، ذاكراً أنه طوال المواسم الخمس السابقة ظل يتلقى عروض خارجية، ولكنه باستمرار كان يفضل الإمارات لأنها، وحسب قوله، بلد الأمن والأمان، ويشعر فيها براحة نفسية إضافة إلى الرابط القوي الذي جمعه بناديه.

وأبدى أزارو تقديره للمستوى الذي تقدمه أندية «دورينا» في المنافسات الخارجية خلال الموسم الحالي، مؤكداً سعادته بتقدم الأندية في المحافل الخارجية، الآسيوية والخليجية، وتحقيق الانتصارات في مختلف المسابقات، ذاكراً أنه جزء من منظومة الكرة الإماراتية ونجاحها يعتبر نجاحه ايضاً كلاعب في أحد أندية الدوري، وأضاف: نجاح أي نادٍ إماراتي في المشاركات الخارجية يمثل مصدر فخر بالنسبة لي، نتنافس بيننا في البطولات المحلية وهذا وضع طبيعي لكن في البطولات الخارجية ندعم بعضنا بكل تأكيد.

دعم النادي

وعن تجربته مع عجمان، أكد أزارو سعادته وارتياحه داخل منظومة الفريق، مشيراً إلى أن التعاون مع زملائه يمنحه الدافع لمواصلة التألق وترجمة الفرص إلى أهداف، ذاكراً انه يحظى بدعم كبير من إدارة النادي والجهازين الفني والإداري وان روح العائلة التي تسيطر على النادي، تجعله يجتهد أكثر لتقديم الأفضل والتألق في مختلف الملاعب.

وقال وليد أزرو الذي كان قد انضم إلى صفوف «البرتقالي» قبل 5 سنوات وجدد تعاقده مؤخراً حتى منتصف عام 2028، أن الراحة النفسية التي يشعر بها داخل النادي شجعته على الاستمرار، مؤكداً تطلعه إلى وضع بصمته دائما في كل التحديات التي يخوضها مع فريقه ببذل أقصى مجهود حتى يكون على قدر التوقعات.

مساعدة الفريق

وقال المهاجم المغربي: أشعر بسعادة كبيرة مع عجمان، وأطمح إلى تقديم المزيد خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة التسجيل ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه وإسعاد جماهير النادي، تركيزي منصب بالكامل على الفريق، وأتطلع إلى مواصلة العمل وتقديم الأفضل في كل المباريات حتى نحقق كافة الطموحات وننجح في اسعاد جماهيرنا.