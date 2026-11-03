رابطة المحترفين تعلن جدول دوري أدنوك حتى الجولة 17

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية جدول مباريات دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة السابعة عشرة، متضمنًا إعادة ترتيب مواعيد عدد من الجولات المؤجلة، بما يتماشى مع التعديلات الجديدة على الروزنامة الكروية، عقب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل نهائيات كأس آسيا السعودية 2027.

ويأتي الإعلان في أعقاب تحديد موعد جديد مقترح للبطولة القارية، بعدما كان مقررًا إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي تأجيلها لتقام من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، على خلفية الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما نتج عنها من تحديات لوجستية واضطرابات في حركة السفر.

ووفقًا للجدول المحدث، تختتم منافسات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة مباريات الجولة الثالثة عشرة يومي 2 و3 يناير 2027، فيما تنطلق مواجهات الدور الثاني عبر الجولة الرابعة عشرة يومي 16 و17 من الشهر نفسه، لتستأنف الأندية مشوارها في المسابقة بعد فترة التوقف المقررة بين الدورين.

وحددت الرابطة أيام 19 و20 و21 فبراير 2027 موعدًا لإقامة مباريات الجولة السابعة عشرة، ضمن البرنامج الجديد للمسابقة، في إطار إعادة توزيع المواعيد بما يضمن استكمال المنافسات وفق الروزنامة المعدلة.

كما أعلنت الرابطة إقامة مباريات الجولة السابعة المؤجلة يومي 29 و30 ديسمبر 2026، لتُضاف إلى جدول المباريات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وتواصل الأندية بعدها مشوارها في البطولة وفق المواعيد المحددة.

ومن المقرر أن تعود منافسات الدوري إلى الملاعب يومي السبت والأحد المقبلين، بإقامة مباريات الجولة الثامنة، وسط ترقب لمواصلة الصراع على المراكز المتقدمة، في ظل تقارب المنافسة بين عدد من الفرق، وسعي كل نادٍ إلى تعزيز موقعه قبل ختام الدور الأول.