الوصل يعبر القوة الجوية ويضع أول 3 نقاط في «الآسيوية»

حقق الوصل فوزه الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب ضيفه القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي احتضنه ملعب استاد زعبيل مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة من المنافسة، بعد مباراة متوسطة الأداء، جاءت أهداف الوصل بواسطة، مهدي طارمي «ق 6»، ونيكولاس خيمينيز ثنائية في «ق 17، ق 66»، بيدرو مالهيرو «ق 2+45»، وأحرز للفريق العراقي الحارث حاتم «ق 21»، وهيثم جويني «ق 55»، ومراد محمد «ق 81»، بالنتيجة تساوى الفريقان في رصيد 3 نقاط.

وخلال اللقاء فرض الوصل أسلوبه منذ ضربة البداية، ونجح في التقدم سريعاً عن طريق مهدي طارمي، في مؤشر عكس رغبته في تصحيح مساره الآسيوي، قبل أن يضيف نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني من ركلة جزاء، لكن القوة الجوية تمكن من تقليص الفارق بواسطة الحارث حاتم، ما أشعل أجواء المواجهة، خصوصاً مع تحسن مردود الفريق الضيف، لكن الوصل نجح في تعزيز تقدمه بثالث الأهداف في الوقت المهدر من زمن الشوط.

وتواصلت المواجهة بقوة في الشوط الثاني، وسط أداء هجومي من الفريقين، ونجح هيثم جويني في تسجيل الهدف الثاني للقوة الجوية، وانعكس الهدف إيجاباً على أداء زملائه ومنحهم دفعة لمواصلة المحاولات والبحث عن التعادل.

وفي المقابل لم تتوقف تحركات الوصل الهجومية والذي تمكن من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 66 بواسطة نيكولاس خمينيز صاحب الهدف الثاني، لتستمر المواجهة مفتوحة بين الفريقين وينجح القوة الجوية في تقليص الفارق من جديد بإحراز الهدف الثالث الذي حمل توقيع مراد محمد لتبقى النتيجة مع صافرة النهاية بتفوق وصلاوي منح «الإمبراطور» الفوز الأول في مشوار «الآسيوية».