أحمد البحر: شباب الأهلي لم يطلب تأجيل مباراته والهلال

أكد أحمد البحر، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، عدم تقدم النادي بأي طلب لتأجيل مباراته أمام مضيفه الهلال السعودي، سواء إلى الاتحاد المحلي أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشدداً على أن جميع الترتيبات المتعلقة بإقامتها وفق موعدها المقرر في الساعة العاشرة والربع من مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على استاد المملكة آرينا في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2026-2027، سارت وفق التنسيق المسبق والتوافق بين الأطراف المعنية، رغم التحديات التي رافقت تأكيد حجوزات الطيران في الفترة التي سبقت المواجهة.

وأوضح البحر أن التواصل بين المديرين التنفيذيين للطرفين بدأ قبل أكثر من أسبوع من موعد المباراة، وشهد الاتفاق على الترتيبات اللازمة وتأكيد الحضور عبر مختلف وسائل التواصل المتاحة، بما يعكس التوافق على إقامة اللقاء في موعده المحدد، وعدم وجود توجه من جانب النادي لطلب تأجيله.

وأشار إلى أن العقبة الرئيسية التي واجهت ترتيبات الحضور تمثلت في انتظار تأكيد حجوزات الطيران، في ظل الحاجة إلى متابعة مستجدات حركة الطيران والإجراءات المرتبطة بها، موضحاً أن هذا الأمر تطلب تواصلاً مستمراً ومتابعة دقيقة للتحديثات الواردة من سلطات الطيران في مطاري المغادرة والوصول.

وأضاف أن المتابعة المتواصلة أسهمت في معالجة هذه العقبة، واستكمال الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن النادي تعامل مع المستجدات وفق المعطيات المتاحة، مع الحرص على إنجاز الإجراءات المطلوبة لضمان الحضور وإقامة المباراة.

وجدد البحر التأكيد على أن ما جرى لم يتضمن أي طلب رسمي أو غير رسمي من النادي لتأجيل المواجهة، سواء عبر الاتحاد المحلي أو الاتحاد الآسيوي، وأن التواصل الإداري المسبق بين الطرفين كان واضحاً في شأن إقامة المباراة، فيما انحصرت التحديات في الجوانب المتعلقة بتأكيد الرحلات الجوية، التي تمت معالجتها من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق مع سلطات الطيران.