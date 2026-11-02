مواجهة مرتقبة بين الإمارات ومصر في نهائي كأس الخليج

حجز منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم، مقعده في نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً، بعدما تغلب على نظيره اليمني بهدف دون مقابل، في مواجهة الدور نصف النهائي التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وضرب «أبيض الناشئين» موعداً في المباراة النهائية مع منتخب مصر الذي تأهل بدوره بعد فوزه على نظيره الصيني بأربعة أهداف دون رد، ليكتمل طرفا المواجهة المرتقبة المقررة مساء الأربعاء المقبل، على استاد حمد الكبير في الدوحة.

وكان منتخب الإمارات، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بتصدره للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كل من منتخبات الصين والبحرين وعمان وقطر، كما بلغ المنتخب المصري الدور نصف النهائي متصدراً المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية على منتخبات السعودية والكويت واليمن والعراق.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة بقيادة مدربه حسين عبداللطيف، من خلال دعوة خاصة، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر المقبل.

وشهدت النسخة الحالية من كأس الخليج مشاركة 10 منتخبات، من بينها أربعة منتخبات تأهلت إلى كأس العالم للناشئين، وهي مصر وقطر والسعودية والصين، وصيف كأس آسيا للناشئين.