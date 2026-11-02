الإمارات تبدأ مشوار التأهل إلى كأس آسيا للناشئين بمواجهة بوتان

يستهل منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2027، بمواجهة منتخب بوتان يوم 11 نوفمبر الجاري على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تستضيفها الدولة.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى التأهل إلى النهائيات للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة على التوالي، فيما تقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعبي استاد سعود بن صقر القاسمي واستاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، وتضم إلى جانب الإمارات منتخبات سوريا وبنجلادش وبوتان وماكاو - الصين.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيانه اليوم، أن التصفيات ستنطلق في الثامن من نوفمبر بمشاركة 35 منتخبًا، تم توزيعها على 7 مجموعات، تتنافس بنظام الدوري المجمع حتى 20 نوفمبر، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان خلال مايو 2027.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة إلى تسعة منتخبات حجزت مقاعدها مباشرة بعد مشاركتها في كأس العالم تحت 17 عامًا «قطر 2026»، وهي: أستراليا، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام.

وتشهد المجموعة الثالثة مباراتين في افتتاح المنافسات يوم 8 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب سوريا مع بنجلادش على استاد نادي الإمارات، فيما يواجه منتخب ماكاو - الصين نظيره بوتان على استاد سعود بن صقر القاسمي، قبل أن يخوض منتخب الإمارات أولى مبارياته أمام بوتان يوم 11 نوفمبر.