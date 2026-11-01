الوصل يبحث عن فوزه الأول في «الآسيوية» أمام القوة الجوية



يخوض الوصل اختباراً مهماً أمام ضيفه القوة الجوية العراقي، عند الساعة الثامنة من مساء غداً الاثنين على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة «المجموعة الثانية»، في مواجهة يتطلع خلالها «الإمبراطور» إلى تحقيق فوزه الأول في مشواره بالبطولة، وإنعاش حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، وتصحيح مساره القاري.



ويدخل الوصل اللقاء بخيار الفوز فقط، بعد أن تعرض للخسارة في الجولتين الأولى والثانية أمام القادسية والأهلي، ليبقى دون رصيد في المركز الأخير، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام النصر السعودي من الجولة السابقة، ويأمل استثمار فرصة الغد لتحسين موقعه في جدول الترتيب والعودة إلى دائرة المنافسة.



على الجانب الآخر، يحل القوة الجوية في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، حصدها بفوزه في الجولة الماضية على نيفتشي الأذربيجاني، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة الوصل تعزز طموحاته في تحقيق انتصار جديد يساعده على التقدم في جدول الترتيب، والاقتراب من مراكز التأهل.



ويبدو الوصل مستعداً لخوض المواجهة، بعد أن رفع درجات تحضيراته خلال الفترة الماضية بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مستفيداً من مشاركاته في دوري أدنوك للمحترفين، التي قدم خلالها مستويات جيدة عكست امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، تجمع بين الخبرة والقدرة على التعامل مع المواجهات القوية، ويأمل الجهاز الفني أن يترجم الفريق جاهزيته إلى أداء مقنع ونتيجة إيجابية أمام منافس يسعى بدوره إلى مواصلة انتصاراته.



ويمثل الحضور الجماهيري المنتظر في استاد زعبيل عاملاً مهماً في حسابات الوصل الذي يعول على دعم قاعدته الجماهيرية التي يتوقع حضورها بأعداد كبيرة، للوقوف خلف اللاعبين ومنحهم الدافع اللازم لتحقيق الانتصار الأول، واستعادة الثقة بمشوار البطولة القارية.