العين والاتحاد.. صراع الصدارة وانعاش الحظوظ في «الآسيوية»



يأمل فريق العين في متابعة نتائجه القوية وتعزيز صدارته لمجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفاً في العاشرة والربع «توقيت الإمارات» من مساء غداً الإثنين على الاتحاد السعودي على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.



تأتي هذه المواجهة المرتقبة في ظل ندية تاريخية تعكس التكافؤ التام بين الفريقين، إذ سبق وأن التقيا آسيوياً في 6 مناسبات، نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرتين، بينما خيّم التعادل على مباراتين، ما يضفي على مواجهتهما السابعة طابعاً من الإثارة لفض هذه الشراكة التاريخية.

يدخل الزعيم العيناوي اللقاء وهو يتربع على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد تفوقه في الجولات الثلاث الماضية على النصر السعودي، القوة الجوية العراقي، وتراكتور سازي الإيراني.



كما يتطلع العين إلى استثمار حالته الفنية المستقرة وتوظيف عناصر القوة لديه، وفي مقدمتهم ثلاثي الوسط تراوري، وبلاسيوس وكاكو، إلى جانب الحركية العالية للمهاجم الحسين رحيمي، والصلابة الدفاعية التي يقودها الخبير رامي ربيعة فيما يكتنف الغموض مشاركة النجم المغربي سفيان رحيمي، عقب الإصابة التي تعرض لها في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، وهو ما قد يحرم الفريق من أبرز أوراقه الهجومية السريعة في الخط الأمامي.



وفي التدريبات الأخيرة التي أجراها الفريق بملعبه قبل المغادرة إلى جدة عمد المدرب فلاديمير ايفيتش على تصحيح الأخطاء والسلبيات والتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً للقاء، واختتم تدريباته بحصة تدريبية رئيسة أجراها مساء أمس الأحد على ملعب المباراة.



في المقابل، يتسلح الاتحاد بعاملي الأرض والجمهور العريض لإنعاش آماله وتصحيح مساره القاري، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

ويسعى مدربه إلى تجاوز الهزات الدفاعية الأخيرة التي كلفت الفريق نقاطاً ثمينة، ويعوّل الفريق على التركيبة الهجومية المتمثلة في القناص يوسف النصيري والتحركات العميقة لحسام عوار، مسنودين بالسنغالي ديون لوبي، في خط الوسط والذي سيعوض غياب الكولومبي ريتشارد ريوس، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة أبها الأخيرة بالدوري المحلي وهو ما قد يفقد الاتحاد جزءاً من توازنه الدفاعي في منطقة الارتكاز في مواجهة سرعة وتمريرات لاعبي العين.