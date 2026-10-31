تعادل الإمارات والبحرين في قدامى كأس الخليج

حل منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين في المركز الثاني في المجموعة الثانية للنسخة الثانية من كأس الخليج لقدامى اللاعبين المقامة حالياً في قطر، بعدما تعادل سلبياً مع نظيره البحريني، في المباراة التي جمعتهما على استاد حمد بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ورفع «أبيض القدامى» رصيده إلى 4 نقاط، ليواصل مطاردة المنتخب القطري المتصدر برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الأخير الفوز على نظيره اليمني بهدفين دون مقابل، فيما رفع المنتخب البحريني رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث، بينما ودع المنتخب اليمني المنافسات مبكراً.

في المجموعة الأولى، واصل المنتخب العراقي نتائجه الإيجابية بفوزه على الكويت بهدف دون مقابل، فيما تغلب المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة 3-1، لينفرد العراق بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي بـ4 نقاط، ثم الكويت بنقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب العماني الترتيب دون رصيد، ليودع البطولة مبكراً.

يختتم دور المجموعات للبطولة مساء الاثنين، بإقامة أربع مباريات بتوقيت الإمارات، إذ يلتقي العراق مع السعودية، والكويت مع عمان في الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره القطري، ويلتقي المنتخب اليمني مع نظيره البحريني، في الساعة الثامنة مساءً.