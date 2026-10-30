فيصل خليل يقود الإمارات لتجاوز اليمن في افتتاح كأس «قدامى الخليج»

استهل منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين مشواره في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين «قطر 2026»، بالفوز على نظيره اليمني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد حمد الكبير، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ليحصد «أبيض القدامى» أول ثلاث نقاط في البطولة، بفضل تألق مهاجمه فيصل خليل الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 2 و29.

وجاءت بداية المنتخب الإماراتي مثالية، بعدما نجح في افتتاح التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة 2، عبر رأسية متقنة من فيصل خليل، استثمر بها البداية الهجومية القوية لـ«أبيض القدامى»، ومنح زملاءه دفعة معنوية مبكرة لفرض إيقاعهم والسيطرة على مجريات اللعب.

وواصل المنتخب الإماراتي محاولاته لتعزيز تقدمه، ونجح في هز الشباك مرتين إضافيتين خلال الشوط الأول، إلا أن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل في الدقيقتين 10 و15.

وفي الشوط الثاني، واصل «أبيض القدامى» تفوقه، حتى تمكن فيصل خليل من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 29، مستفيداً من خطأ مدافع المنتخب اليمني الذي تباطأ في التخلص من الكرة، ليفقدها ويسجل مهاجم الإمارات هدفه الشخصي الثاني في المباراة، ومؤكداً تفوق فريقه.

وفي بقية نتائج البطولة، استهل المنتخب القطري مشواره بالفوز على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، ضمن المجموعة الثانية، فيما شهدت المجموعة الأولى تعادل السعودية والكويت بهدف لكل منهما، بينما حقق المنتخب العراقي فوزاً عريضاً على نظيره العماني بنتيجة 5-0.

وتتواصل منافسات البطولة مساء السبت، بإقامة أربع مباريات بتوقيت الإمارات، إذ يلتقي العراق مع الكويت، وقطر مع اليمن في الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره البحريني، ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العماني، في الساعة الثامنة مساءً.