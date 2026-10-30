«الأبيض» يختبر جاهزيته أمام هندوراس وسوريا في معسكر نوفمبر

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول خلال فترة التوقف الدولي المقبلة والمقررة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل، حيث يخوض «الأبيض» معسكراً داخلياً في العاصمة أبوظبي، يتخلله اختباران دوليان أمام منتخبي هندوراس وسوريا، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويستهل منتخبنا الوطني مبارياته الودية بمواجهة منتخب هندوراس يوم 13 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، قبل أن يختتم معسكره بلقاء المنتخب السوري يوم 17 من الشهر ذاته، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في مواجهتين يسعى من خلالهما الجهاز الفني إلى الوقوف على مستوى اللاعبين، وقياس مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام داخل صفوف المنتخب.

ويكتسب المعسكر أهمية خاصة في ظل اقتراب موعد المشاركة القارية، إذ يمثل فرصة أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لمواصلة العمل على بناء التشكيلة الأكثر جاهزية، وتجربة الخيارات الفنية المتاحة، إلى جانب منح اللاعبين فرصة جديدة لإثبات قدراتهم وحجز أماكنهم في القائمة التي ستخوض الاستحقاق الآسيوي.

وتوفر مواجهتا هندوراس وسوريا فرصة مهمة للجهاز الفني لاختبار المنتخب أمام مدرستين كرويتين مختلفتين، والاستفادة من طبيعة كل مباراة في تقييم الجوانب الفنية والتكتيكية، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو التحولات الهجومية وسرعة بناء اللعب، فضلاً عن اختبار قدرة اللاعبين على التعامل مع أنماط متنوعة من المنافسة.

كما تمثل المباراتان محطة مهمة لتقييم جاهزية العناصر التي يعتمد عليها داليتش، والوقوف على مستوى الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً في ظل سعي الجهاز الفني إلى الوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات للبطولة القارية.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الجهاز الفني عملية متابعة العناصر المرشحة للانضمام إلى المنتخب.

وفي إطار التحضير للمعسكر، يواصل الجهاز الفني بقيادة زلاتكو داليتش متابعة أداء اللاعبين الدوليين في مباريات المسابقات المحلية والخارجية، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية، ورصد تطور أدائهم مع أنديتهم، قبل الاستقرار على الأسماء التي ستدخل القائمة المقبلة.

وتحظى هذه المرحلة بأهمية كبيرة في حسابات الجهاز الفني، الذي يسعى إلى اختيار العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تنفيذ متطلباته الفنية، مع مراعاة احتياجات المنتخب في مختلف المراكز، ومدى قدرة اللاعبين على تقديم الإضافة خلال المباريات الدولية.

ويستعد «الأبيض» لخوض نهائيات كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام واليمن، في مجموعة تفرض على المنتخب الاستعداد بصورة جيدة، بالنظر إلى اختلاف المدارس الكروية وقوة المنافسة المنتظرة.

ويطمح المنتخب الوطني إلى الاستفادة القصوى من معسكر نوفمبر ومباراتيه الوديتين، باعتبارهما جزءاً من برنامج الإعداد للاستحقاق القاري، والعمل على رفع مستوى الجاهزية الجماعية والفردية، وتعزيز الثقة قبل خوض منافسات البطولة التي تتطلع خلالها الكرة الإماراتية إلى الظهور بصورة قوية وتحقيق نتائج تواكب طموحات جماهيرها.