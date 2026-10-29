«الأبيض» يُواجه هندوراس وسوريا ودياً في معسكر نوفمبر

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم برنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول خلال فترة التوقف الدولي، من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل، حيث يدخل الأبيض معسكراً داخلياً في العاصمة أبوظبي، يخوض خلاله مباراتين دوليتين وديتين، الأولى أمام منتخب هندوراس يوم 13 نوفمبر في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والثانية أمام منتخب سوريا يوم 17 نوفمبر في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

يأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام واليمن، وسيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين للمعسكر خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، يحرص الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زلاتكو داليتش على متابعة ورصد أداء اللاعبين الدوليين في مباريات المسابقات المحلية والخارجية.