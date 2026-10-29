عيد باروت: منتخب الإمارات جاهز لتحدي قدامى كأس الخليج

أكد عيد باروت، مدرب منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين، جاهزية "أبيض القدامى" للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الرياضي الذي يجمع نخبة من نجوم الكرة الخليجية الذين تركوا بصماتهم في الملاعب على مدار سنوات طويلة.

وأشاد باروت بجهود الاتحاد الخليجي لكرة القدم في تنظيم البطولة واستمرار إقامة مثل هذه الفعاليات التي تمنح نجوم الكرة السابقين فرصة تجديد اللقاء، وتعزيز أواصر التواصل بين الرياضيين في دول الخليج، إلى جانب استعادة ذكريات المنافسات الكروية التي جمعتهم في مختلف البطولات والاستحقاقات.

وقال باروت: سعداء بالمشاركة في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين بنسختها الثانية التي تستضيفها دولة قطر، ونشكر الاتحاد الخليجي لكرة القدم على إقامة مثل هذه البطولات التي تجمع نجوم الكرة الخليجية الذين صالوا وجالوا في الملاعب الخليجية، وأسهموا في صناعة العديد من اللحظات والإنجازات التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير.

وأضاف أن المشاركة في البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين السابقين للعودة إلى أجواء المنافسات، في إطار رياضي يجمع بين روح التحدي ومتعة اللقاء، ويعكس عمق العلاقات التي تربط الأسرة الكروية الخليجية، مشيراً إلى أن استمرار هذه المبادرات يسهم في الحفاظ على حضور نجوم الكرة السابقين في المشهد الرياضي، ويمنحهم مساحة جديدة للتواصل والتنافس بروح الأخوة والمحبة.

وتحدث مدرب منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين عن التحضيرات التي سبقت المشاركة، مؤكداً أن المنتخب خاض برنامج إعداد تضمن تجمعاً داخلياً وعدداً من التجارب الودية، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين، والاطمئنان إلى استعداداتهم الفنية والبدنية قبل خوض مباريات البطولة.

وأوضح باروت أن فترة الإعداد أتاحت للجهاز الفني فرصة متابعة اللاعبين وتقييم مستوياتهم، والعمل على تعزيز الانسجام بينهم، بما يساعد المنتخب على الظهور بالصورة المأمولة خلال المنافسات، في ظل أهمية الاستعداد الجيد للتعامل مع طبيعة البطولة ومواجهاتها، وقال: "استعداداتنا للبطولة كانت جيدة من خلال التجمع الداخلي، ووقفنا خلاله على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وطموحنا تحقيق نتائج إيجابية".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يتطلع إلى ترجمة التحضيرات إلى أداء مميز داخل الملعب، مع الاستفادة من خبرات اللاعبين الذين يمتلكون سجلاً حافلاً بالمشاركات والخبرات الكروية، بما يعزز قدرة المنتخب على تقديم مستويات جيدة والمنافسة بروح جماعية طوال مشواره في البطولة.

ويستهل منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره اليمني الجمعة، ضمن منافسات تجمع ثمانية منتخبات خليجية، في حدث رياضي يهدف إلى تعزيز التواصل بين نجوم الكرة السابقين، وإحياء أجواء المنافسة الخليجية في إطار يجمع بين الرياضة والوفاء لجيل من اللاعبين الذين أسهموا في مسيرة كرة القدم الخليجية.

ويأمل "أبيض القدامى" أن تكون المشاركة فرصة لتقديم صورة مشرفة عن الكرة الإماراتية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للاعبيه، مع السعي إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس جدية التحضيرات وطموحات المنتخب في النسخة الثانية من البطولة.