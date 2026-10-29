قدامى منتخب الإمارات يدشنون مشوارهم الخليجي بمواجهة اليمن

تنطلق غداً الجمعة، منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين "قطر 2026"، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة في قطر خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، في تجمع يستعيد ذكريات نجوم الكرة الخليجية السابقين، ويجمع بين التنافس الرياضي وروح الأخوة التي ميزت مسيرة البطولة عبر سنواتها.

ويستهل منتخب الإمارات لقدامى اللاعبين مشواره في البطولة بمواجهة نظيره اليمني، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبي قطر والبحرين، فيما تشهد المجموعة الأولى منافسة منتخبات العراق حامل اللقب، والسعودية، وعمان، والكويت.

وكان المنتخب الإماراتي قد اختتم معسكره الداخلي بحصة تدريبية على ملعب ذياب عوانة استعداداً للبطولة، بحضور عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي نقل إلى أعضاء المنتخب تحيات الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً التوفيق للبعثة في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً، هم ماجد ناصر، وليد سالم، محمود الماس، أحمد خميس، عبدالله مال الله، عبدالرحيم جمعة، بشير سعيد، فهد مسعود، فيصل خليل، حسن علي إبراهيم، هلال سعيد، إسماعيل مطر، جمعة خاطر، محمد عمر، مهند العنزي، كاظم علي، سعيد الكاس، سيف محمد، سالم خميس، سبيت خاطر، سلطان الغافري، وليد عباس، ويوسف جابر.

ويضم الجهاز الإداري والفني للمنتخب عدنان الطلياني مشرفاً، وعبدالقادر حسن مديراً، وعيد باروت مدرباً، وجمعة مطر مساعداً للمدرب، وأيمن النوبي مدرباً للياقة البدنية، وعلي عاشور مدرباً لحراس المرمى.

وتتطلع كتيبة "الأبيض" إلى تقديم مشاركة مميزة في البطولة، مستفيدة من خبرات مجموعة من الأسماء التي تركت بصمتها في الملاعب الإماراتية والخليجية، في إطار يجمع بين استعادة الذكريات والتنافس على اللقب، وسط مشاركة نخبة من أبرز نجوم الكرة الخليجية السابقين.

وتقام البطولة عبر 15 مباراة على ثلاثة ملاعب، هي استاد حمد الكبير، واستاد حمد بن خليفة، واستاد سعود بن عبدالرحمن، حيث تشهد الجولة الافتتاحية إقامة أربع مباريات، يلتقي فيها المنتخب القطري مع نظيره البحرين على استاد حمد الكبير، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره اليمني على الملعب ذاته في الساعة الثامنة مساء الجمعة، بتوقيت الإمارات.

وفي المجموعة الأولى، يلتقي المنتخب السعودي مع الكويت، بينما يبدأ المنتخب العراقي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة عُمان، في مباراتين تقامان على استاد سعود بن عبدالرحمن.

وتقام المباريات على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد غير محدود من التبديلات، فيما يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في مباريات الأدوار الإقصائية التي تنتهي بالتعادل بعد الوقت الأصلي.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء على استاد حمد بن خليفة، على أن تختتم البطولة يوم 5 نوفمبر بالمباراة النهائية، التي يستضيفها استاد سعود بن عبدالرحمن.

وتأتي النسخة الثانية امتداداً للنجاح الذي حققته البطولة في انطلاقتها الأولى، مع تطلعات إلى تعزيز مكانتها بوصفها ملتقى يجمع نجوم الكرة الخليجية السابقين، ويستحضر إرثهم الرياضي، ويعزز التواصل بين أجيال أسهمت في صناعة تاريخ كرة القدم الخليجية، فيما يأمل الأبيض أن يترجم حضوره وخبرات لاعبيه إلى انطلاقة قوية في رحلة المنافسة على اللقب.