النصر يتخطى الزوراء ويعزز صدارته لـ«أبطال الخليج»

عزز النصر صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما عاد بفوز ثمين من أرض مضيفه الزوراء العراقي 1-0، الأربعاء، على ملعب الزوراء الدولي في بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويدين «العميد» بفوزه الثاني توالياً إلى رامون ميريز، صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الرفاع البحريني الذي صعد إلى المركز الثاني بفوزه على قطر القطري 4-1 في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد الزوراء وقطر عند نقطة واحدة لكل منهما.

واستفاد النصر من النقص العددي المبكر في صفوف الزوراء، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزوراء ماسيس آرتين في الدقيقة 13، إثر تدخل عنيف على الكولومبي كيفن أغوديلو.

وحاول العميد استغلال تفوقه العددي لافتتاح التسجيل، لكنه افتقد إلى الفاعلية الهجومية واللمسة الأخيرة، وأهدر أبرز فرصه عندما قاد أغوديلو هجمة سريعة ومرر الكرة إلى رامون ميريز، الذي لم يحسن استغلال موقعه المناسب أمام المرمى.

ولم يمنع النقص العددي الزوراء من مبادلة النصر الهجمات وتهديد مرماه في أكثر من مناسبة، لكن الحارس عدلي محمد تألق في التصدي لمحاولات الفريق العراقي، ليبقى التعادل السلبي قائماً حتى نهاية الشوط الأول الذي اتسم باللعب المفتوح وتبادل الفرص.

وتدخل مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مع انطلاق الشوط الثاني بإجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، أشرك بموجبها لوكا ميليفوييفيتش ومهدي قايدي وأيدين هروستيتش، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي والاستفادة من التفوق العددي.

وأثمرت التغييرات تحسناً واضحاً في الأداء الهجومي للنصر، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب وضاعف ضغطه على دفاع الزوراء، قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف التقدم عبر ميريز في الدقيقة 64.

وحافظ النصر على تقدمه ليخرج بالنقاط الثلاث، مؤكداً بدايته القوية في المسابقة بعد فوزه على الرفاع البحريني 3-0 في الجولة الافتتاحية، ويعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.