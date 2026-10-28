جاردين: تبديلات شباب الأهلي في الدقيقة 60 صنعت الفارق

أعرب أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز الثالث على التوالي الذي حققه فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2026-2027، بعد تغلبه على الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، ليواصل «الفرسان» بدايتهم المثالية، وينضموا إلى العين بوصفهما الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة حتى الآن.

وأكد جاردين أن الانتصار لم يكن سهلاً، في ظل التنظيم الدفاعي الذي اعتمده الفريق الإيراني، مشيداً بقدرة لاعبيه على التعامل مع صعوبة المباراة والتحلي بالصبر والذكاء، حتى نجحوا في حسم المواجهة خلال الشوط الثاني.

وقال جاردين: «أهنئ الاستقلال على الأداء الذي قدمه، كما أشيد بلاعبينا على المستوى الناضج والذكي الذي ظهروا به طوال المباراة، والتي تطلبت قدراً كبيراً من الصبر، خصوصاً أن المنافس اعتمد على التكتل الدفاعي، وهو ما جعل الوصول إلى مرماه أمراً صعباً».

وأضاف: «نجحنا في التحلي بالصبر والتعامل بفاعلية مع مجريات اللعب، كما لم نسمح للمنافس بصناعة الكثير من الفرص الخطرة، وكان ذلك أحد العوامل الأساسية التي ساعدتنا على تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث».

وأوضح مدرب شباب الأهلي أن فريقه واجه تحدياً تكتيكياً في الشوط الأول، بعدما اصطدم بالتنظيم الدفاعي للاستقلال، الذي أغلق المساحات أمام المحاولات الهجومية، ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن حلول جديدة لتغيير مجريات المباراة في النصف الثاني.

وأشار إلى أن التبديلات التي أجراها مع اقتراب المباراة من الدقيقة 60 أسهمت في منح الفريق دفعة هجومية إضافية، بعدما نجح البديلان ماتيوس ليما وخوان ألفينا في تسجيل هدفي الانتصار، ليؤكدا مجدداً أهمية امتلاك الفريق خيارات متعددة قادرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

وقال جاردين: «أثبتت تبديلاتنا مرة أخرى فاعليتها، وأود الإشادة باللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء، فهم يقدمون إسهامات مهمة للفريق، وهذا يعكس الجاهزية العامة للمجموعة وقدرتها على التعامل مع المباريات الصعبة».

وأضاف أن قوة شباب الأهلي لا تقتصر على العناصر التي تبدأ المباريات، بل تمتد إلى جميع اللاعبين الموجودين في القائمة، مشيراً إلى أن جاهزية البدلاء تمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع متطلبات كل مواجهة، وتتيح له تغيير أسلوب اللعب وفقاً لظروف المباراة واحتياجات الفريق.

واختتم جاردين تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق القاري، ويعزز ثقته في مواصلة المنافسة وتحقيق الأهداف التي وضعها قبل انطلاق البطولة.

وقال: «هذا الفوز يجعلنا أقرب إلى تحقيق أهدافنا في البطولة، لكن علينا مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على تركيزنا وجاهزيتنا خلال المرحلة المقبلة، لأن المشوار لا يزال يتطلب المزيد من الجهد والاستمرارية في تقديم المستويات الجيدة».