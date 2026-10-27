شباب الأهلي يهزم الاستقلال ويزاحم العين على صدارة النخبة الآسيوية

حقق شباب الأهلي فوزاً مهماً على ضيفه الاستقلال الإيراني بهدفين دون مقابل سجلهما ماتيوس ليما وخوان الفينا بيزيرا في الدقيقتين 69 و84 من زمن المباراة التي جمعتهما على استاد راشد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل «الفرسان» انطلاقتهم القوية في البطولة، ويرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط، متساوين مع العين في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الاستقلال عند 6 نقاط.

وبدأ شباب الأهلي اللقاء بمحاولة مبكرة عن طريق سردار عزت الله، الذي أهدر فرصة بضربة رأس في الدقيقة 5، مستفيداً من عرضية كوان سانتوس، قبل أن يرد الاستقلال بتسديدة من صالح حرداني في الدقيقة 17، تصدى لها حارس شباب الأهلي ماتيوس دونيلي ببراعة.

وعاد عزت الله ليهدر فرصة أخرى في الدقيقة 24، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة، إثر عرضية من كوان سانتوس، فيما اقترب برينو كاسكاردو من افتتاح التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 30، بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن.

وحاول استقلال طهران استغلال الهجمات المرتدة، وسدد سعيد سحرخيزان كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 35، تصدى لها دفاع شباب الأهلي، قبل أن يهدر إسماعيل غوليزاده فرصة أخرى في الدقيقة 43، بتسديدة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني سريعة من جانب شباب الأهلي، الذي كثف محاولاته الهجومية بحثاً عن هدف التقدم، وكاد برينو كاسكاردو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 51، بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية من سردار أزمون، لكن حارس الاستقلال تصدى لتسديدته.

ورد الاستقلال بمحاولة عن طريق حسين غودارزي في الدقيقة 52، بتسديدة بعيدة مرت بجوار المرمى، قبل أن يتبادل الفريقان المحاولات وسط حذر دفاعي، وأهدر كوان سانتوس فرصة جديدة في الدقيقة 62، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الاستقلال.

وواصل «الفرسان» ضغطهم الهجومي، وأثمرت محاولاتهم عن هدف التقدم في الدقيقة 69، عندما استغل ماتيوس ليما تمريرة بينية متقنة من سردار أزمون، ليضع الكرة بقدمه اليمنى في منتصف المرمى، معلناً تقدم شباب الأهلي بهدف دون مقابل.

ومنح الهدف أصحاب الأرض دفعة معنوية لمواصلة السيطرة على مجريات اللعب، فيما حاول الاستقلال العودة إلى المباراة، ولكن دفاع شباب الأهلي حافظ على تماسكه خلال الدقائق التالية، حتى تمكن بيزيرا من تسجيل الهدف الثاني لـ«الفرسان» في الدقيقة 84، ليحقق الفريق العلامة الكاملة في البطولة الآسيوية بانتصاره للجولة الثالثة على التوالي.