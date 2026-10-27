الورود تستقبل بعثة النصر في بغداد قبل مواجهة الزوراء

وصلت بعثة الفريق النصر إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مضيفه الزوراء، الأربعاء، على ملعب الزوراء الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية.

وحظيت بعثة «العميد» باستقبال حافل لدى وصولها إلى بغداد، حيث استُقبل أفرادها بالورود، في لفتة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والعراقي.

ويتطلع النصر إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً وتعزيز صدارته للمجموعة الثانية، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز على الرفاع البحريني بثلاثية نظيفة في دبي، فيما يسعى الزوراء إلى تحقيق فوزه الأول بعد تعادله مع مضيفه قطر القطري 1-1 في الجولة الافتتاحية.