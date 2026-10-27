عجمان يعبر كاظمة الكويتي بثنائية ويتصدر «أبطال الخليج»

انتزع عجمان 3 نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه كاظمة الكويتي 2-1، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية، في مباراة تقاسم خلالها الفريقان الأفضلية، حيث فرض «البرتقالي» تفوقه في الشوط الأول الذي شهد هدفي الفوز بواسطة لورينسي «ق 5»، ووليد أزرو «ق 37»، فيما تحسن أداء كاظمة في الحصة الثانية وأحرز هدفه الوحيد عن طريق توريس في «ق57»، بالنتيجة رفع عجمان رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما بقي كاظمة من دون رصيد بالمركز الرابع «الأخير».

وخلال اللقاء، فرض عجمان أفضليته منذ صافرة البداية، وتقدم سريعاً بالهدف الأول عن طريق مهاجمه لورينسي في الدقيقة الخامسة، ليواصل ضغطه على مرمى مضيفه الذي تراجع إلى مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة دون أن ينجح في التعديل، حتى نجح عجمان في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني الذي حمل توقيع وليد أزرو في الدقيقة 37، لينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظهر كاظمة بمستوى أفضل عقب إجراء مدربه عدة تبديلات، وأظهر الفريق حماساً كبيراً لتعديل النتيجة، لينجح في تقليص الفارق بهدف أحرزه البديل توريس في الدقيقة 57، أعاد به الأمل إلى فريقه وحفزه على مواصلة الضغط بحثاً عن التعادل.

في المقابل، تراجع أداء عجمان الذي تعامل بثقة واضحة بعد تقدمه بهدفين، ما أثر على مستواه الفني وأفقده أفضلية السيطرة على مجريات اللعب، لكن الفريق استعاد توازنه مع مرور الوقت، وبادل مضيفه الهجمات في الجزء الأخير من زمن اللقاء قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ثمين لعجمان.