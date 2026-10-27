النصر يتطلع إلى تعزيز صدارته الخليجية أمام الزوراء العراقي



يحل النصر ضيفاً على الزوراء العراقي مساء غداً الأربعاء على ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية، في مواجهة يتطلع خلالها العميد إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً وتعزيز صدارته، فيما يسعى أصحاب الأرض إلى استعادة توازنهم بعد سلسلة من النتائج السلبية.



ويدخل النصر المباراة متصدراً المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعدما استهل مشواره بفوز عريض على الرفاع البحريني بثلاثية نظيفة على استاد آل مكتوم في دبي، فيما يملك الزوراء نقطة واحدة من تعادله خارج أرضه مع قطر القطري 1-1 في الجولة الافتتاحية.



ويتطلع العميد بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش إلى مواصلة بدايته القوية في البطولة الخليجية، وتجاوز خيبة خروجه المبكر من مسابقة كأس رئيس الدولة، إثر خسارته أمام بني ياس بهدف دون رد بعد التمديد الجمعة الماضي، في دور الستة عشر.



ووصلت بعثة النصر إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء قادمة من دبي، استعداداً للمواجهة التي تشكل اختباراً جديداً للفريق أمام منافس يتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في البطولة.



في المقابل، يخوض الزوراء، الملقب بـ«النوارس»، المباراة وسط ضغوط متزايدة بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية في دوري نجوم العراق، في سلسلة نتائج سلبية غير مألوفة للفريق منذ عقود، أثارت قلق جماهيره بشأن تراجع مستواه.



ويأمل الفريق العراقي في وضع حد لنتائجه المخيبة واستعادة ثقة جماهيره من بوابة البطولة الخليجية، بعدما اكتفى بالتعادل مع قطر في الجولة الأولى، فيما يدرك النصر أن العودة بالنقاط الثلاث من بغداد ستمنحه دفعة مهمة في سباق التأهل إلى المربع الذهبي.