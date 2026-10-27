الجزيرة ينشد تعزيز صدارة آسيا 2 عبر بوابة المحرق البحريني



يشهد استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في الثامنة من مساء غداً الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي يحل فيها المحرق البحريني ضيفاً على فريق الجزيرة، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.



ويدخل فخر أبوظبي اللقاء متصدراً للمجموعة برصيد أربع نقاط، ويأمل في مواصلة نغمة الانتصارات لتعزيز موقعه في القمة، وقطع خطوة مهمة نحو حسم التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة القارية، وكان الجزيرة استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي خارج ملعبه أمام غول غوهار الإيراني، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق فوزاً ثميناً في الجولة الثانية على ضيفه أركاداغ التركماني بنتيجة 2-1.



ويعيش فريق المدرب كوزمين، حالة من التوهج الفني والمعنويات المرتفعة، بعد تأهله الأخير إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، إلى جانب تواجده في مراكز الصدارة بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين. وأجرى الفريق حصته التدريبية الرئيسة للمباراة بقيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين، والتي ركزت على الجوانب التكتيكية المتنوعة واختبار الجاهزية البدنية للاعبين، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، حيث يعوّل كوزمين، على كتيبة مدججة بالنجوم يتقدمها مالكوم، فينيسيوس، كوليبالي، ميلسون، وميلو، ونيرمين موجكيتش، لحصد نقاط المباراة الثلاث.



وعلى الجانب الآخر، يتطلع المحرق البحريني، إلى الخروج بنتيجة إيجابية ومزاحمة الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف خلف أركاداغ الوصيف، وكان الفريق البحريني تعثر في الجولة الأولى بالخسارة أمام أركاداغ بهدف نظيف، قبل أن يصحح مساره في الجولة الثانية بالفوز على غول غوهار الإيراني بهدفين دون رد، واختتم الضيوف تحضيراتهم مساء أمس على ملعب المباراة، مراهنين على توليفة مميزة من العناصر الفنية يقودها الثلاثي أليوت سميوس، وعبد الوهاب المالود، وسفيان مهروق.