العين يؤكد تفوقه الآسيوي بثنائية في شباك تراكتور الإيراني

تابع فريق العين مرحلة النتائج الإيجابية بالبطولة الآسيوية بعدما حقق فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1 على ضيفه تراكتور سازي الإيراني، مساء اليوم الاثنين، في اللقاء الذي احتضنه استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثالثة من منافسات مجموعة الغرب ضمن مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سجل كل من رامي ربيعة وحسين رحيمي هدفي العين في الدقيقتين «22، و69»، بينما سجل هدف الضيوف هلالوفيتش «ق 55»، بهذا الانتصار رفع ممثل الإمارات رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، ليؤكد تفوقه القاري ويسير بخطى ثابتة نحو الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدف بعد أن فرض سيطرته منذ البداية، وتعددت محاولاته الهجومية بحثاً عن أسبقية مبكرة، ليهدر خلال ربع الساعة الأولى عددا من الفرص كان أبرزها تسديدة قوية لجياكوماكيس، تصدى لها حارس تراكتور وحولها إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شىء، قبل أن ينجح المدافع رامي ربيعة في هز الشباك بتسديدة زاحفة ومحكمة من خارج منطقة العمليات ليتقدم الفريق البنفسجي بهدف، وواصل بعد ذلك أفضليته من خلال تنويع هجماته عبر العمق والأطراف وتهديد مرمى الضيوف بشكل مستمر، فيما ظهر تراكتور بمحاولات متفرقة اعتمدت على المرتدات، ولم يصنع خطورة حقيقية على مرمى الحارس خالد عيسىن الذي حافظ على شباكه نظيفة حتى انتهاء الشوط الأول.

في الشوط الثاني اندفع الفريق الإيراني للهجوم ونجح في ادراك التعادل بتسديدة خادعة لهلالوفيتش غالطت حارس العين وولجت المرمى، وبعدها كثف العين من هجماته وتعددت محاولاته حتى سجل حسين رحيمي، هدفاً ثانيا مستفيداً من عرضية يحيى بن خالق، وعزز التقدم مرة أخرى من معنويات لاعبي العين الذين سيطروا على مجريات اللعب ووصلوا إلى منطقة الفريق الإيراني في أكثر من مناسبة وأهدروا فرص عدة، فيما نشطت محاولات تراكتور في الدقائق الأخيرة وحاول تسجيل هدف التعادل لكن العين حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء