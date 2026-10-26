جاردين: شباب الأهلي جاهز لتحقيق الفوز الثالث آسيوياً

يستضيف شباب الأهلي نظيره الاستقلال الإيراني، في الثامنة مساء غداً الثلاثاء على استاد راشد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يتطلع خلالها «الفرسان» إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة انطلاقتهم القوية بتحقيق الفوز الثالث توالياً.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول جولتين، ليضع نفسه بين أبرز المنافسين على صدارة الترتيب، فيما يطمح الاستقلال إلى مواصلة نتائجه الإيجابية ومزاحمة أصحاب المقدمة، ما يرفع من أهمية المواجهة في حسابات الفريقين.

وأكد البرتغالي أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، أهمية المباراة وصعوبتها، مشيراً إلى أن الفريق يدرك قوة المنافس، ويسعى إلى استغلال إقامة اللقاء على ملعبه من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، كما شدد على ضرورة التعامل بذكاء مع ضغط المباريات المتتالية، من خلال الموازنة بين تدوير اللاعبين والمحافظة على جاهزيتهم البدنية والفنية.

من جانبه، أكد جورجي فيليب، لاعب شباب الأهلي، جاهزية «الفرسان» لخوض التحدي، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل رغبة الفريق الإيراني في تحقيق الفوز، لكنه شدد على أن لاعبي شباب الأهلي سيبذلون أقصى ما لديهم لحصد النقاط الثلاث، ومواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز الثقة.

وأضاف جورجي فيليب أن ضغط المباريات يمثل جزءاً من طبيعة كرة القدم، مؤكداً جاهزية جميع اللاعبين لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، والتعامل مع متطلبات المباراة بما يضمن تحقيق الهدف المنشود.

وعلى صعيد الترتيبات التنظيمية، عقد الاجتماع الفني للمباراة، وتقرر أن يخوض شباب الأهلي المواجهة بالزي الأحمر، فيما يرتدي الاستقلال الإيراني الزي الأزرق.

كما تقرر فتح أبواب استاد راشد أمام الجماهير قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق المباراة، مع تخصيص البوابات 4 و5 و6 لجماهير شباب الأهلي، والبوابة رقم 2 لجماهير الاستقلال الإيراني، في إطار الترتيبات الخاصة باستقبال مشجعي الفريقين.