شباب الأهلي والاستقلال.. صراع الصدارة في النخبة الآسيوية



يستضيف شباب الأهلي نظيره الاستقلال الإيراني، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2026-2027، في مواجهة مرتقبة تجمع فريقين حققا العلامة الكاملة في أول جولتين، ويتطلع كل منهما إلى مواصلة انطلاقته القوية، والانفراد بصدارة الترتيب.



وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل تقارب الفريقين في رصيد النقاط، بعدما نجح كل منهما في حصد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، ليكون اللقاء اختباراً حقيقياً لطموحات شباب الأهلي القارية، وفرصة أمام الاستقلال لتأكيد قدرته على المنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ16.



ويدخل «الفرسان» المواجهة مدفوعين ببداية تاريخية في البطولة، بعدما حققوا الفوز في أول مباراتين لهم للمرة الأولى في مشاركاتهم بدوري أبطال آسيا للنخبة، ويطمحون إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم، وتحقيق إنجاز جديد، إذ سيصبح شباب الأهلي رابع فريق إماراتي يحقق الفوز في أول ثلاث مباريات قارية له، بعد العين في عامي 2003 و2024، والوحدة عام 2007، والجزيرة عام 2012.



ويملك شباب الأهلي سجلاً إيجابياً أمام الأندية الإيرانية، إذ لم يخسر في آخر 12 مباراة جمعته بها، محققاً 8 انتصارات، و4 تعادلات، كما سبق له مواجهة الاستقلال مرتين عام 2017، وخرج منهما بفوز وتعادل، وهي معطيات تمنح الفريق الإماراتي دفعة معنوية إضافية قبل لقاء الثلاثاء.



وكان شباب الأهلي قد استهل مشواره القاري بالفوز على تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في الجولة الثانية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على مراكز المقدمة، ويضع نصب عينيه استثمار عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق انتصار ثالث توالياً، يعزز حظوظه في بلوغ الدور المقبل.



في المقابل وصل الاستقلال إلى دبي بثقة كبيرة، بعدما افتتح مشواره بفوز عريض على السد القطري بثلاثية نظيفة، ثم تجاوز الغرافة القطري بنتيجة 2-1، محققاً بداية قوية في البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه، ويأمل الفريق بمواصلة نتائجه المميزة، والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب شباب الأهلي، بما يمنحه أفضلية في سباق الصدارة.

كما تشهد الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب، اليوم الثلاثاء أيضاً، لقاء الشمال القطري والهلال السعودي، وبحسب نظام البطولة يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته في مارس 2027، على أن تقام الأدوار النهائية، بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، بنظام التجمع في السعودية.