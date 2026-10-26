عجمان يطارد انتصاره الثاني أمام كاظمة في دوري أبطال الخليج



يخوض فريق عجمان اختباراً خليجياً جديداً عندما يحل ضيفاً على كاظمة الكويتي، في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، اليوم، على إستاد الصداقة والسلام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية، في مواجهة يتطلع خلالها الفريق الإماراتي إلى البناء على بدايته القوية، فيما يبحث أصحاب الأرض عن تعويض تعثرهم الأول والعودة إلى سباق التأهل.



يدخل «البرتقالي» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره بانتصار مثير على أربيل العراقي بنتيجة 5-4، في مباراة كشفت عن قدراته الهجومية، لكنها أظهرت في الوقت نفسه حاجته إلى مزيد من الصلابة الدفاعية. ويطمح الفريق إلى استثمار هذه البداية لتحقيق فوزه الثاني توالياً، وتعزيز فرصه في بلوغ الدور ربع النهائي.



ويحتل عجمان المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن الاتفاق السعودي المتصدر، بينما يقبع أربيل في المركز الثالث وكاظمة في المركز الرابع من دون رصيد، بعدما خسر الفريق الكويتي مباراته الافتتاحية أمام الاتفاق بهدفين دون مقابل.



وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في حسابات المجموعة، إذ يمنح الفوز عجمان فرصة ثمينة للابتعاد عن منافسيه وتعزيز موقعه بين المرشحين للتأهل، في حين لا يملك كاظمة رفاهية إهدار المزيد من النقاط، خصوصاً أن نظام البطولة يؤهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث.



ويعول عجمان على الفاعلية الهجومية التي أظهرها في الجولة الأولى، بعدما نجح في تسجيل خمسة أهداف أمام أربيل، وهو ما يمنحه الثقة في قدرته على تهديد مرمى منافسه، لكنه يدرك أن تكرار استقبال أربعة أهداف في مباراة واحدة قد يعقّد مهمته، الأمر الذي يجعل تحقيق التوازن بين الشقين الهجومي والدفاعي أحد أبرز مفاتيح الخروج بنتيجة إيجابية.



وعلى المستوى المحلي، يحتل عجمان المركز السابع في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 نقاط، ويسعى إلى استثمار انتصاره الخليجي في مواصلة نتائجه الإيجابية، والعودة من الكويت بالنقاط الثلاث التي ستعزز موقفه في المجموعة، وتمنحه دفعة إضافية قبل خوض بقية مباريات الدور الأول.



ويستند كاظمة إلى التحسن الذي طرأ على نتائجه في الدوري الكويتي الممتاز، بعدما تغلب على الجهراء بهدف دون رد في الجولة الخامسة، ثم تجاوز الصليبخات 2-1، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الكويت المتصدر برصيد 16 نقطة.



ويأمل الفريق الكويتي في ترجمة هذا التطور المحلي إلى نتيجة إيجابية على الساحة الخليجية، مستفيداً من اللعب على أرضه وبين جماهيره، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل غياب المدافع الجزائري إدريس شعبي، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة الاتفاق، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة الكرواتي دراجان تاديتش أمام ضرورة إيجاد البديل المناسب للحفاظ على تماسك الخط الخلفي.