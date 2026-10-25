سلطان بن أحمد القاسمي يتوّج الفائز بكأس رئيس جامعة الشارقة لثمانيات كرة القدم

توّج سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، فريق جامعة الشارقة بطلاً لبطولة كأس رئيس الجامعة لثمانيات كرة القدم، بعد فوزه على فريق مستشفى الجامعة بالشارقة في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد الجامعة الرياضي.

وسلّم سموه لاعبي فريق جامعة الشارقة كأس البطولة، مهنئاً إياهم فوزهم المستحق وتتويجهم باللقب، ومتمنياً سموه لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. كما صافح سموه فريق مستشفى الجامعة بالشارقة والذي حل في المركز الثاني، وفريق «أولد سكول» من خريجي جامعة الشارقة الذي جاء ثالثاً في الترتيب، ملتقطاً سموه الصور التذكارية مع أصحاب المراكز الثلاث الأولى.

وأكد سموه أن بطولة كأس رئيس الجامعة، جاءت بمشاركة فرق من مختلف مكوّنات المجتمع الجامعي في إمارة الشارقة، ومؤسسات المدينة الجامعية، تهدف إلى ترسيخ الانتماء المؤسسي وتعزيز الروابط بين منتسبي الجامعة وخريجيها، إلى جانب تشجيع ممارسة النشاط البدني وترسيخ ثقافة الرياضة في الحياة الجامعية، فضلاً عن غرس قيم اللعب النظيف والتنافس الشريف والروح الرياضية بين المشاركين.

وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بالمستوى الفني الذي قدّمته الفرق المشاركة، مؤكداً سموه أن البطولة حققت أهدافها في تعزيز التواصل والتقارب بين الفئات المشاركة، وخلق أجواء من التفاعل الإيجابي والتنافس الودي الذي يعكس روح الفريق الواحد.

وتفضّل سموه بتكريم الراعاة والداعمين تقديراً لجهودهم الكبيرة للبطولة، كما كرّم سموه ممثلي المؤسسات الأكاديمية المشاركة، والطاقم التحكيمي الذي أدار المباراة النهائية. وكان سموه قد شهد المباراة النهائية التي جمعت فريقي جامعة الشارقة، ومستشفى الجامعة في الشارقة التي اتسمت بالندية والحماس والتنافس على أرضية الملعب، وانتهت بفوز فريق جامعة الشارقة بنتيجة 4-1.

وشهدت البطولة، التي نظمتها جامعة الشارقة وانطلقت في 10 أكتوبر الجاري، مشاركة 40 فريقاً توزّعوا على أربع فئات، هي: فئة منتخبات جامعات إمارة الشارقة بسبعة منتخبات، وفئة خريجي جامعة الشارقة بـ 13 فريقاً، وفئة كليات جامعة الشارقة بـ 12 فريقاً، وفئة مؤسسات المدينة الجامعية بثمانية فرق تمثل ثماني مؤسسات داخل المدينة الجامعية.

وأُقيمت البطولة بنظامين متوازيين في الدور الأول، إذ اعتُمد نظام الكأس خروج المغلوب لفئتي الخريجين وكليات الجامعة، فيما اعتُمد نظام دوري المجموعات من دور واحد لفئتي الجامعات ومؤسسات المدينة الجامعية. وفي الدور الثاني، تأهل فريق واحد فقط من كل فئة للتنافس في مرحلتي نصف النهائي ثم النهائي.