ايفيتش: العين جاهز لتراكتور بإستثناء رحيمي

أعلن الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، رسمياً عن غياب المهاجم المغربي سفيان رحيمي عن المواجهة المرتقبة غداً الإثنين أمام تراكتور الإيراني، لحساب الجولة الثالثة من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات العين للمواجهة الآسوية، إنه وباستثناء رحيمي فجميع لاعبي الفريق في أتم الجاهزية والاستعداد للمباراة المرتقبة.

وعن طبيعة اللقاء المنتظر، أكد المدرب الصربي أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق كونها تأتي أمام أحد أفضل وأقوى الفرق، لكنه أوضح أن عناصر العين تدربوا بحماس كبير ولديهم دافع قوي لمتابعة مرحلة النتائج القوية والمسيرة الإيجابية في المسابقة القارية

وعن مدى تأثير الخروج الأخير للفريق من مسابقة كأس رئيس الدولة، قلل إيفيتش من التأثير السلبي لهذه النتيجة على معنويات الفريق مشيرا إلى أنه على الرغم من صعوبة الخروج والظروف المعقدة التي شهدتها المباراة، إلا أن عقلية الاحتراف تفرض تجاوزها، وقال: نحن فريق محترف، وينبغي علينا نسيان ما حدث في الكأس، وتوجيه كل تركيزنا واستعداداتنا صوب المباريات المقبلة لتحقيق أهدافنا القارية والمحلية.