5 عوامل تشعل الجولة الثالثة من نخبة آسيا.. وثلاثي الإمارات في قلب الصراع

تتجه الأنظار إلى منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي تقام من غداً الاثنين إلى الأربعاء، وسط تصاعد حدة المنافسة بين الأندية الـ32 المشاركة في مرحلة الدوري، مع بداية اتضاح ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى دور الـ 16، وتزايد أهمية حصد النقاط مع توالي الجولات.

ومع انتهاء أول جولتين، بدأت الفوارق تظهر بين الفرق في منطقتي الغرب والشرق، وأصبحت الجولة الثالثة محطة مهمة لتعزيز الانطلاقة الإيجابية بالنسبة إلى الفرق المتصدرة، وتصحيح المسار للأندية التي تعثرت في بداية مشوارها القاري.

وقبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة، يرصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خمسة ملفات تستحق المتابعة، ويتقدمها الصدام المرتقب بين شباب الأهلي وضيفه الاستقلال الإيراني، وطموحات العين في مواصلة انطلاقته القوية، والوصل لتحصد أولى النقاط، إلى جانب مساعي الأندية الصينية لتأكيد حضورها، ومحاولات الاتحاد السعودي استعادة توازنه، وصراع الفرق المتعثرة لإنعاش آمالها في التأهل.

قمة لا تقبل التعثر

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي والاستقلال الثلاثاء، في لقاء يجمع فريقين حققا العلامة الكاملة في أول جولتين، ليصبح الصدام بينهما اختباراً حقيقياً لطموحات الطرفين في مواصلة المنافسة على صدارة ترتيب منطقة الغرب.

ويدخل شباب الأهلي المواجهة مدعوماً بميزة اللعب على أرضه، ساعياً إلى استثمارها لتحقيق انتصار جديد يعزز موقعه بين أبرز المرشحين للتقدم في البطولة، لكنه يدرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام الاستقلال، الذي قدم بدوره بداية مثالية وأثبت قدرته على المنافسة بقوة.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، كونها تجمع فريقين لم يفقد أي منهما نقاطاً في أول جولتين، ما يجعل المواجهة اختباراً مبكراً لقدرة كل فريق على التعامل مع الضغوط والمباريات الكبيرة، في ظل تقارب الطموحات والرغبة في الحفاظ على السجل المثالي.

البحث عن انتصار ثالث

يطمح العين إلى مواصلة عروضه الهجومية القوية، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين، وسجل أربعة أهداف في كل مواجهة، ليبعث رسالة واضحة إلى منافسيه بشأن قدراته الهجومية وطموحاته في المنافسة على اللقب القاري.

ويخوض «الزعيم» مباراته أمام ضيفه تراكتور الإيراني، مستنداً إلى أفضلية نتائجه السابقة أمام منافسه، بعدما تجنب الخسارة في المواجهتين السابقتين بين الفريقين، غير أن هذه الأفضلية لن تقلل من صعوبة الاختبار، في ظل حاجة تراكتور الماسة إلى الفوز، بعدما اكتفى بنقطة واحدة فقط في أول جولتين.

ويحتاج العين إلى الجمع بين الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي، مع تجنب منح منافسه المساحات التي تساعده على استغلال حاجته إلى النقاط، في مواجهة تتطلب التعامل بحذر مع اندفاع الفريق الإيراني، الذي يسعى إلى تصحيح مساره قبل اتساع الفارق مع فرق المقدمة.

تحت الضغط

تدخل تسعة فرق الجولة الثالثة وهي بلا نقاط، بواقع أربعة أندية في منطقة الغرب وخمسة في منطقة الشرق، ما يضعها أمام ضرورة تحقيق نتائج إيجابية لإنعاش آمالها في بلوغ دور الـ 16.

وتبرز من بين الفرق التي تواجه موقفاً صعباً أندية الوصل الذي خسر الجولتين الأولى والثانية أمام مضيفه القادسية السعودي 1-2، وضيفه الأهلي السعودي 1-3، ويحل ضيفاً في الجولة الثالثة على النصر السعودي مساء الاثنين.

كما تضم قائمة الأندية التي تواجه موقفاً صعباً كلاً من السد القطري، بطل آسيا السابق، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، إذ باتت الحاجة إلى حصد النقاط أكثر إلحاحاً لتجنب اتساع الفجوة مع المنافسين.

ومع استمرار مرحلة الدوري، لا تزال الفرصة قائمة أمام الفرق المتعثرة لتعديل مسارها، لكن الجولة الثالثة قد تمثل نقطة تحول مهمة، سواء في إعادة إطلاق المنافسة بالنسبة إلى الأندية الباحثة عن التعويض، أم في تعزيز موقف الفرق التي نجحت في فرض حضورها منذ البداية.

انطلاقة صينية مختلفة

تسعى الأندية الصينية إلى تأكيد تطورها في النسخة الحالية، بعدما عجز ممثلو الصين عن تجاوز مرحلة الدوري في الموسم الماضي، بينما تبدو الصورة أكثر إيجابية في بداية الموسم الجديد، بفضل النتائج التي حققها بكين وشنغهاي بورت.

ونجح بكين في الفوز بمباراتيه الأوليين، ليحصد ست نقاط كاملة ويضع نفسه في موقع قوي مبكراً، فيما جمع شنغهاي بورت أربع نقاط، معادلاً إجمالي رصيده في مرحلة الدوري خلال الموسم الماضي، رغم أنه لا يزال في بداية مشواره الحالي.

ويأمل الفريقان في استثمار ميزة اللعب على أرضهما خلال الجولة الثالثة، من أجل تعزيز رصيدهما والاقتراب خطوة إضافية من التأهل، بما يعكس التغيير الذي طرأ على بداية الأندية الصينية مقارنة بالموسم الماضي.

فرصة استعادة التوازن

رغم أن الاتحاد السعودي حصد نقطة واحدة من أول مباراتين، فإن رصيده الحالي يمثل بداية أفضل مقارنة بما حققه في الجولتين الأوليين من نسخة 2025-2026، ومع ذلك، يدرك الفريق أن مواصلة المشوار القاري تتطلب تحسين الأداء والنتائج، لتجنب الدخول في حسابات معقدة في المراحل المقبلة.

ويواجه الاتحاد فريق نيفتشي، في مباراة تمنحه فرصة مهمة لتحقيق انتصاره الأول، خصوصاً أن الفريق السعودي سبق له الفوز على منافسه في المواجهتين السابقتين بينهما، ولكن التحدي لا يقتصر على تحقيق النقاط الثلاث، بل يمتد إلى استعادة الاستقرار الفني والتخلص من تذبذب المستوى، بما يسمح للفريق باستعادة صورته التنافسية والاقتراب من مراكز التأهل إلى الدور المقبل.

وتؤكد مواجهات الجولة الثالثة أن المنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة تدخل مرحلة أكثر حساسية، إذ لم يعد الحفاظ على البداية القوية كافياً وحده، كما أن التعثر الجديد قد يزيد الضغوط على الفرق المتأخرة، في سباق يتطلب الاستمرارية والقدرة على حسم المواجهات المباشرة.