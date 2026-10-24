حتا يهزم يونايتد ويكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الكأس الغالية

خطف فريق نادي حتا آخر بطاقات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إثر فوزه الثمين على ضيفه يونايتد بهدف نظيف سجله فراس بالعربي «ق 53» في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت على أرضية استاد حمدان بن راشد ليسدل بها الستار على آخر مواجهات ثمن نهائي المسابقة الغالية .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد مستوى متوسط وتحفظ دفاعي واضح من الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق حتا الذي كان مبادراً في الهجوم وهدد مبكرا دفاعات يونايتد عبر محاولات خطيرة اصطدمت ببراعة حارس يونايتد، ومع مرور الوقت اعتمد يونايتد على التنظيم الدفاعي لامتصاص حماس حتا، مما أدخل المباراة في فترة من الهدوء النسبي وغياب الفاعلية الهجومية باستثناء بعض المحاولات الخجولة المتبادلة، وفي اللحظات الأخيرة عاد أصحاب الأرض لتنشيط شقه الهجومي عبر تنويع حلوله التكتيكية من خلال الاقتحام من العمق والأطراف والتسديد المباغت، غير أن حارس يونايتد، ستوجان ليكوفيتش، واصل تألقه بتصديات حرمت أصحاب الأرض من هز الشباك، لينتهي الشوط كما بدأ دون أهداف.

مع انطلاقة الشوط الثاني، دخل فريق يونايتد برغبة هجومية واضحة وقاد هجمة منظمة شكلت فرصة خطيرة ضاعت أمام المرمى، وجاء رد حتا بتسديدة قوية من اللاعب حمدان البشر، أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية، وجاءت نقطة التحول في المباراة عندما نجح فراس بالعربي، في فض الاشتباك وإحراز هدف التقدم للإعصار عبر تسديدة يسارية ذكية ومخادعة استقرت في الشباك، واندفع يونايتد للهجوم بحثا عن التعادل إلا أن هجماته تكسرت أمام جدار دفاعي صلب ومنظم من جانب لاعبي حتا الذي لم يكتف بالتراجع للدفاع، بل حافظ على توازنه التكتيكي من خلال شن مرتدات سريعة وشديدة الخطورة، وكان قريبا من تعزيز التقدم، لينتهي اللقاء بفوز حتا الثمين وعبوره الرسمي إلى دور الثمانية للمسابقة الغالية